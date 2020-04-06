Elazığ Vali Yardımcısına FETÖ üyeliğinden 10 yıl hapis istemi

Mardin'de öğretmenlik yaparken KHK ile ihraç edilen ve etkin pişmanlıktan yararlanıp itirafçı olan FETÖ'nün mülkiyelilerden sorumlu mahrem imamı Ali Yağmur, Elazığ Vali Yardımcısı Mehmet Fevzi Dönmez'in örgüte düzenli himmet ödemesi yaptığını, örgüt evlerinde düzenlenen toplantılara katıldığını itiraf edince Dönmez hakkında "Silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçundan 10 yıl hapis istemiyle dava açıldı. Diyarbakır Başsavcılığınca hazırlanan iddianameye göre, Vali ve kaymakamlardan sorumlu mahrem imam Ali Yağmur'un itirafçı olduktan sonra FETÖ'cü vali, vali yardımcısı ve kaymakamlarla ilgili bilgi verip teşhislerde bulunduğu, bunlardan birinin de Mehmet Fevzi Dönmez olduğu belirtildi. Mahrem imam Ali Yağmur'un iddianamedeki itirafları şöyle:

BENİM SOHBET GRUBUMDAYDI, DÜZENLİ HİMMET VERİRDİ

"Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi öğretmenliği yapan Orhan kod adlı Numan Dönmez Şırnak'ta mülkiyelerden sorumlu mahrem imamdı. Diyarbakır'a tayin olunca Şırnak mülkiye yapılanması boş kaldı. Diyarbakır mülkiye sorumlusu Cemil Yıldırım da beni vali ve kaymakamlardan sorumlu Şırnak imamı yaptı. Benden önceki mahrem imam Numan Dönmez aracılığıyla Şırnak ve ilçelerindeki vali yardımcısı ve kaymakamlarla tanıştım. O dönem Beytüşşebap Kaymakamı Mehmet Fevzi Dönmez FETÖ'nün sohbet, toplantı ve ev ziyaretlerine katılırdı. Ben mahrem imam olunca o da Niğde'den Beytüşşebap'a atanmıştı. Güvenlik sıkıntısı olduğu için 2 toplantıda bir geliyordu. Kendisini Şırnak Vali Yardımcısı Serkan Şeker, Güçlükonak Kaymakamı Halit Benek, İdil Kaymakamı Ali Karakaya ve Silopi Kaymakamı Suat Demirci'nin olduğu FETÖ sohbet grubuna verdik. Örgüte himmet ödemelerini toplantılara gelince veriyordu. Vermesi gereken miktarın yüzde 80'ini elden ödüyordu. Kurbanını yılda bir kez verirdi. Toplantıdan toplantıya kendisiyle görüşürdüm. Şırnak Vali Yardımcısı Serkan Şeker'le benim aramda geçen By Lock yazışmaları doğrudur. Fevzi Dönmez'in güvenlik nedeniyle Beytüşşebap'tan toplantılara fazla gelmesini istemiyorduk. Ancak Elazığ'a tayin olunca Malatya bölgesindeki sohbetlere katılmadığını, buna eşinin engel olduğuna dair konuşmalarımız oldu. By Lock yüklemesi, vali ve kaymakamlara örgütün üst yönetiminden gelen talimatla gerçekleşir."

JENERATÖR ALIMI BAHANESİYLE ÖRGÜTE PARA AKTARDI

Sanık Dönmez'in Beytüşşebap Kaymakamlığı döneminde kaymakamlık bütçesinden jeneratör alımıyla ilgili ihale yapıldığı ve bu bahaneyle örgüte gelir sağladığına dair gizli tanık ifadesi de iddianamede yer aldı. Gizli tanık ifadesi şöyle: "Şırnak'taki köy okullarına jeneratör alımı ihalesi yapıldı. Cemaat adına Milli Eğitim Müdürlüğü'nden sorumlu abi olan eski Milli Eğitim Şube müdürü 740 bin lira para geldiğini söyledi. Bu miktarı duyan il imamı Mustafa Arslan FETÖ'nün mütevelli heyetini toplayarak milli Eğitime gelen bu paranın cemaate nasıl aktarılacağının hesabını yaptı. Şırnak'ta jeneratör işi yapan az sayıda kişi olduğu için il imamı ve milli eğitim müdürü, ihaleyi cemaatin kararları doğrultusunda belirlenen Yakup Uca ile Nevruz Uzan'a verilmesini sağladı. İhale kanununun 21. maddesinin F bendine göre 120 bin TL'ye kadar olan işler ihalesiz yapılır maddesi uyarınca cemaate himmet adı altında para aktarılabilmesi için bu iş 4 parça halinde toplam 480 bin TL karşılığında verildi. Milli Eğitim Müdürlüğü hesabında kalan diğer para için FETÖ'cü Beytüşşebap Kaymakamı Mehmet Fevzi Dönmez ile görüşüldü. Beytüşşebap ilçesinde de jeneratör alım işi cemaate para aktarmak maksadıyla Ümit Koçdağ'a verilerek geri kalan devlete ait para FETÖ'ye himmet olarak aktarıldı."

MAHREM İMAM VE GİZLİ TANIK İFADELERİ BİRE BİR UYUMLU

İddianamede gizli tanığın belirttiği ihaleyle ilgili Şırnak Valiliğiyle yazışma yapıldığı ve belirtilen tarihte böyle bir ihale yapıldığı, ödemeye ilişkin evraklarda da Dönmez'in imzasının bulunduğu cevabı verilerek gizli tanık ifadelerinin uyumlu olduğu kaydedildi. Mahrem imam Ali Yağmur'un, Vali yardımcısı Dönmez ile ilgili "Ben imam olunca o da Niğde'den gelmişti" ifadesi üzerine daha önce yapmış olduğu görev yerlerine dair yapılan yazışmalar da itirafçı mahrem imamın ifadelerini doğruladı.

BAKANLIK BAŞMÜFETTİŞİ: İTİRAFÇI İFADELERİ SAMİMİ

Sanık Dönmez'in 2002–2008 yıllarında Emniyet Genel Müdürlüğünde komiserlik yaptığı, 2011'de Çorum Valiliğinde kaymakam adaylığı, 2013'te Niğde Çamardı kaymakamlığı, 2015'te Beytüşşebap kaymakamlığından Elazığ Vali Yardımcılığına atandığı ve halen bu görevde olduğu cevabı verildi.

İçişleri Bakanlığı Mülkiye Başmüfettişlerinin sanık Mehmet Fevzi Dönmez ile ilgili raporuna da iddianamede yer verildi. Raporda, FETÖ'den ihraç edilen eski Dargeçit Kaymakamı Mehmet Yaşar Yeşiltaş'ın anlatımlarının mahrem imam Ali Yağmur'un ifadeleriyle bire bir örtüştüğü ve bu nedenle Ali Yağmur'un ifadelerinin samimi olduğu ve itibar edilmesi gerektiğine dikkat çekildi.

İddianamede sanıkla ilgili MASAK raporu da yer aldı. Raporda, sanığın Beytüşşebap kaymakamlığı yaparken FETÖ'den ihraç edilen vali yardımcısı Deniz Zeyrek'in hesabına 1.100 TL EFT gönderdiği ve buna açıklık getiremediği kaydedildi. Sanık Dönmez'in, FETÖ'den ihraç edilen vali yardımcıları Serkan Şeker, Deniz Zeyrek ile kaymakamlar Kadir Güntepe, Ali Karakaya ile sıkı irtibatlı olduğu ve toplanan delillere göre 10 yıl hapisle cezalandırılması istendi.