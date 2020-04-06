Mart ayında başta Avrupa olmak üzere yurt dışından gelenler 372 bin kişi, umreden gelen 21 bin kişi!

SUUDİ ARABİSTAN'DAN 21 BİN UMRECİ GELDİ, BAŞTA AVRUPA OLMAK ÜZERE DİĞER ÜLKELERDEN 372 BİN KİŞİ ÜLKEMİZE GELDİ

Mart ayı içerisinde başta Avrupa olmak üzere ABD, Almanya, Fransa, İngiltere, İran, İspanya, İtalya ve diğer ülkelerden 372 bin kişinin yurda giriş yaptığı öğrenildi. Mart ayı başından itibaren Suudi Arabistan'dan ülkemize gelen umreci sayısının 21 bin olduğu bildirildi.

27 ŞUBAT 2020 TARİHİNDE SUUDİ ARABİSTAN GELİŞ VE GİDİŞLER KAPATILDI

27 Şubat 2020 tarihinden itibaren umrecilerin Suudi Arabistan'a girişlerin kapatıldığı, aynı tarihten itibaren Türkiye'den Suudi Arabistan'a umre için gidişler de durdurulduğu bildirildi.

SUUDİ ARABİSTAN'DA VAKA YOKKEN, İNGİLTERE'DE VAKA 650

27 Şubat 2020'de Suudi Arabistan'da hiçbir vaka bulunmadığı, buna karşılık aynı tarihte; İtalya'da vaka sayısının 650, ölüm sayısının 17; İspanya'da vaka sayısının 26, ölüm sayısının 1; İngiltere'de vaka sayısının 19 olduğuna dikkat çekildi.

UMREDEN GELEN VATANDAŞLARIMIZ HAVALİMANINDA TERMAL KAMERADAN GEÇİRİLDİ

Yurda giriş yapan diğer yolculara uygulandığı gibi havalimanlarında umreden dönen vatandaşlarımıza, termal kamera tedbirlerin uygulandığı ve bilgilendirmelerde bulunulduğu, gelen vatandaşlarımızın bilgilerinin Sağlık Bakanlığı'nın ilgili birimleri ile paylaşılarak belli zamanlarda kontrolleri yapıldığı öğrenildi.

UMRECİ, ÇALIŞAN VE OTURUMLU VATANDAŞLAR, ANKARA, KONYA, ESKİŞEHİR, ISPARTA VE KAYSERİ'DE KARANTİNA ALTINA ALINDI

15 Mart 2020 tarihinde Suudi Arabistan'dan dönen umreci, çalışan ve oturumlu olan vatandaşlarımızın, Sağlık Bakanlığı tarafından Ankara, Konya, Eskişehir, Isparta ve Kayseri illerinde KYK öğrenci yurtlarında karantina altına alınmaya başlandığı bildirildi. Ankara'da karantinaya alınanlar arasında sadece umreciler değil, Suudi Arabistan'da işçi olarak çalışanlar ve Suudi Arabistan oturumlular ile ayrıca yabancı ülke vatandaşları da bulunduğu ifade edildi.

UMREDEN GELENLER İSTANBUL'DA KARANTİNAYA ALINMADI

Mart ayının başlarından itibaren gelen umreci sayısının 21 bin civarında olduğu, aynı zaman diliminde Avrupa'dan ve diğer ülkelerden gelen kişi sayısıyla kıyaslandığında yılın herhangi bir zamanında gidiş-geliş yapmış olan umreci sayısının çok az olduğunu bildirildi. Suudi Arabistan'dan (Umre) gelenlerden İstanbul'da karantinaya alınmadığı halde, en fazla vaka sayısının İstanbul'da çıkmış olmasına dikkat çekiliyor.

İŞTE O SÜREÇ

Diyanet İşleri Başkanlığı ve TÜRSAB'a bağlı acenteler vasıtasıyla umreye gidişler 15 Eylül 2019 itibariyle başladı.

Bu süreçte, İl ve ilçe Müftülüklerinde umrecilere yönelik yapılan seminerlerde KOVİD-19 konusuna dikkat çekilmesi ile ilgili olarak 5 Şubat 2020 tarihinde yazı yazıldı, Mekke/Medine'de yapılan seminer ve irşad faaliyetlerinde de aynı konunun anlatılması için Din Hizmetleri Ataşeliğine ve Organizasyon yöneticilerine talimatlar verildi.

27 ŞUBAT 2020'DE SUUDİ ARABİSTAN'A GİRİŞLER VE GİDİŞLER KAPATILDI

27 Şubat 2020 tarihinden itibaren umrecilerin Suudi Arabistan'a girişler kapatıldı, aynı tarihten itibaren ülkemizde Suudi Arabistan'a umre için gidişler de durduruldu.

27 Şubat 2020'de Suudi Arabistan'da hiçbir vaka bulunmuyordu. Buna karşılık aynı tarihte; İtalya'da vaka sayısı 650, ölüm sayısı 17; İspanya'da vaka sayısı 26, ölüm sayısı 1; İngiltere'de vaka sayısı 19 oldu.

Vatandaşlarımızın Mekke'de-Medine'de bulunduğu süre içerisinde Diyanet İşleri Başkanlığı personelince icra edilen irşad programlarında COVİD-19 ile mücadele kapsamında yapılması gerekenler vurgulandı, konu afiş ve broşürle duyuruldu, el dezenfektanları otellere konuldu.

UMRECİLERİN DÖNÜŞLERİ SAĞLIK BAKANLIĞI'NA BİLDİRİLDİ

Diyanet İşleri Başkanlığı; Sağlık Bakanlığı ile beraber süreç takip edildi, 28 Şubat 2020 tarihinden itibaren dönecek olan Diyanet İşleri Başkanlığı ve TÜRSAB'a bağlı umrecilerin dönüş tarihleri 28 Şubat 2020 tarihinde Sağlık Bakanlığı'na bildirildi.

SUUDİ ARABİSTAN'DA İLK VAKA KATİF ŞEHRİNDE GÖRÜLDÜ

2 Mart 2020'de Suudi Arabistan'ın doğusunda bulunan "Katif" şehrinde –ki bu şehir umrecilerimizin bulunduğu Mekke ve Medine'ye 1500 km uzaklıktadır- ilk vaka ortaya çıktı.

UÇAKLARDA SAĞLIK PERSONELİ BULUNDURULMAYA BAŞLANDI

Bu tarihten itibaren Sağlık Bakanlığı, umrecileri almaya giden uçaklarda sağlık personeli bulundurulması uygulamasına başladı, dönüş uçağında vatandaşlarımız tedbir amaçlı olarak ayrıca sağlık muayenesinden geçirildi, uçak içerisinde vatandaşlarımızdan sağlık açısından şüpheli görülenler müşahede altına alındı.

TERMAL KAMERALARLA TAKİP YAPILDI, 14 GÜNLÜK KARANTİNA KURALINA UYULMASI İSTENDİ

Yurda giriş yapan diğer yolculara uygulandığı gibi havalimanlarında umreden dönen vatandaşlarımıza, termal kamera tedbirleri uygulandı, bilgilendirmelerde bulunuldu, gelen vatandaşlarımızın bilgileri Sağlık Bakanlığı'nın ilgili birimleri ile paylaşılarak belli zamanlarda kontrolleri yapıldı, 14 günlük karantina kuralına uymaları tavsiye edildi.

KOCA: UMREDEN DÖNEN TÜM VATANDAŞLARIMIZI TEDBİRLER GEREĞİ SAĞLIK MUAYENESİNDEN GEÇİRİYORUZ

Sağlık Bakanı Sayın Fahrettin Koca; 2 Mart 2020 tarihinde sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki şahsi hesabından açıklamada bulundu ve "Umre seyahatleri yeni tedbirler kapsamında; umreden dönen tüm vatandaşlarımızı tedbirler gereği sağlık muayenesinden geçiriyoruz. Umreden dönüşlerde sağlık personelimiz uçaklarda hazır bulunacak, seyahatlere görevli olarak eşlik edeceklerdir" ifadeleri kullanıldı.

Bu kurala uyma tavsiyesi, Suudi Arabistan'daki bir vakaya karşılık; vakaların kat kat fazla olduğu Avrupa ülkeleri başta olmak üzere ABD, Uzakdoğu, Asya ve Afrika ülkelerinden Türkiye'ye havayoluyla gelen yolcular için de uygulandı. (İngiltere 40 vaka, Almanya'da 150 vaka, Fransa'da 130 vaka, İspanya'da 121 vaka ve 1 ölüm ve İtalya'da ise 2.036 vaka 52 ölüm vardı)

"YURTDIŞI SEYAHATİ OLANLAR 14 GÜN UYGULAMASINA DİKKAT ETMELİ"

Sağlık Bakanı Sayın Fahrettin Koca; 3 Mart 2020 tarihinde sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki şahsi hesabından; "Yurtdışı seyahati olanlar 14 gün uygulamasına dikkat etmeli" ifadelerini kullandı.

Aynı şekilde Avrupa'da ilk vakaların görüldüğü tarihten itibaren yurda girişte hava limanlarında Arabistan'dan gelen vatandaşlarımıza uygulanan termal kamera tedbirlerinden farklı bir uygulama yapılmadı. (27 Ocak 2020'de Fransa'da, 31 Ocak 2020'de ise İtalya ve İngiltere'de)

Diyanet İşleri Başkanlığı; 3 Mart 2020 tarihinde Sağlık Bakanlığı'na Suudi Arabistan'da bulunan umreciler konusunda bilgi verildi.

Suudi Arabistan Büyükelçisi Walid Bin Abdul Karim El Khereiji; 4 Mart 2020 Çarşamba günü Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş'ı ziyaret ettiği, ziyarette konunun gündeme geldiği ve konunun etraflı bir şekilde görüşüldüğü bildirildi.

UMRECİLERİN BİLGİLERİ CD ORTAMINDA SAĞLIK BAKANLIĞI'NA VERİLDİ

6 Mart 2020 tarihinde 27 Şubat 2020'den sonra dönen umrecilerin Diyanet İşleri Başkanlığı-TURSAB listesi CD ortamında bir kez daha Sağlık Bakanlığı'na verildi.

Diyanet İşleri Başkanlığı olarak normal zamanında dönmesi gereken kafilelerin dönüşlerini öne alarak erken dönmelerini sağladı. Cidde'den dönecek 10 kafilenin süresini 7 ile 10 gün, Medine'den dönecek 19 kafilenin süresi 4-8 gün öne alındı.

SUUDİ ARABİSTAN'A GİDEN KAFİLELERİN TUR PROGRAMI ERKENE ALINDI

TÜRSAB'a bağlı acenteler son zamanlarda meydana gelen gelişmeler karşısında hemen harekete geçti, önceden Suudi Arabistan'a giden kafilelerin tur programlarını erkene çekmelerini sağlandı. Örneğin, 28 Mart 2020 tarihinde Türkiye'ye dönmek üzere tur planlaması yapılan kafilelerin dönüş tarihleri 13-15 Mart 2020 tarihlerine çekildi.

KOCA: UMREDEN YENİ DÖNDÜYSENİZ 14 GÜN KURALINA UYMANIZI ISRARLA İSTİYORUZ

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca; 14 Mart 2020 tarihinde sosyal paylaşım sitesi Twitter'dan şahsi hesabından; "Umreden yeni döndüyseniz 14 gün kuralına uymanızı ısrarla istiyoruz. Son bir hafta içinde dönen bir yurttaşımızın testi maalesef pozitif çıktı. Yeni vakalardan endişeliyiz. Lütfen ziyaretçi kabul etmeyin. Sağlık taramasından geçmiş olmak sıfır risk anlamına gelmez" ifadelerini kullandı.

UMRECİLER, ANKARA, KONYA, ESKİŞEHİR, ISPARTA VE KAYSERİ'DE KYK ÖĞRENCİ YURTLARINDA KARANTİNA ALTINA ALINMAYA BAŞLANDI

14 Mart 2020 tarihinde umreden gelen bir vatandaşımızda tanı testlerinin pozitif çıkması üzerine 15 Mart 2020 tarihinde Suudi Arabistan'dan dönen umreci, çalışan ve oturumlu olan vatandaşlar, bu konuda yetkili olan Sağlık Bakanlığı tarafından Ankara, Konya, Eskişehir, Isparta ve Kayseri illerinde KYK öğrenci yurtlarında karantina altına alınmaya başlandı.

Ankara'da karantinaya alınanlar arasında sadece umrecilerin değil, Suudi Arabistan'da işçi olarak çalışanlar ve orada oturumlular ile ayrıca yabancı ülke vatandaşları da bulundu.

Bu karantina uygulaması Sağlık, İçişleri, Gençlik ve Spor, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, AFAD, Kızılay ve Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından oluşturulan ekipler tarafından koordine edildi.

KOCA: UMREDEN GELEN TÜM YOLCULAR AYRI ODALARA YERLEŞTİRİLMEKTE

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca; 15 Mart 2020 tarihinde sosyal paylaşım sitesi Twitter'da yaptığı açıklamada; "Umreden dün geceden itibaren dönen tüm yolcular, Ankara ve Konya'daki öğrenci yurtlarında karantina mantığıyla ayrı odalara yerleştirilmektedir. Şüpheli bulunanalar gelir gelmez hastaneye kaldırılıp, testleri yapılmaktadır. Tedbirlerde hep birlikte tavizsiz olalım!" ifadelerini kullanıldı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 15 Mart 2020 tarihinde sosyal paylaşım sitesi Twitter'da yaptığı açıklamada; "Umreden daha önce dönenler tıpkı şimdi dönenler gibi sağlık taramasından geçirildi. Şüphelilerin testleri yapıldı. Umre ziyaretçileri virüse karşı tedbirlerini ise seyahatlerinde sağlık ekiplerimizin verdiği eğitimle aldı. Ülkede ilk 14 günü henüz doldurmayanları takip ediyoruz" dedi.

VİRÜSÜN YAYILMASININ SADECE SUUDİ ARABİSTAN'DAN GELEN VE UMREDEN DÖNENLERDEN BULAŞTIĞI İDDİASI GERÇEK DEĞİL

Avrupa ve ABD başta olmak üzere pek çok ülkeden, yurdumuza girişler devam ederken, virüsün yayılmasının sadece Suudi Arabistan'dan gelen ve umreden dönen vurgusu öne çıkarılarak yapılan değerlendirmeler, kamuoyunu bilgilendirme adına doğru olmadığı ifade ediliyor.

YURT DIŞINDAN GELENLERİN SAYISI 372 BİN, UMRECİ SAYISI 21 BİN

Son bir ay içinde yurtdışından gelenlerin sayısı 370 binin üzerinde olduğu ifade ediliyor. Mart ayının başlarından itibaren gelen umreci sayının 21 bin civarında olduğu bildirildi.

Aynı zaman diliminde Avrupa'dan ve diğer ülkelerden gelen kişi sayısıyla kıyaslandığında yılın herhangi bir zamanında gidiş-geliş yapmış olan umreci sayısının çok az olduğunu dikkat çekiyor. Suudi Arabistan'dan (Umre) gelenlerden İstanbul'da karantinaya alınmadığı halde en fazla vaka sayısının İstanbul'da çıkmış olması söz konusu durumu doğruluyor.

OCAK AYINDA TÜRKİYE'YE GELEN TURİST SAYISI

Almanya: 122.416

Fransa: 31.356

İngiltere: 37.660

İran: 120.527

İspanya: 12.775

İtalya: 19.925

Diğer ülkeler: 1.442.776

TOPLAM: 1.787.435

ŞUBAT AYINDA TÜRKİYE'YE GELEN TURİST SAYISI

Almanya: 159.084

Fransa: 44.930

İngiltere: 50.819

İran: 97.547

İspanya: 13.755

İtalya: 17.305

Diğer ülkeler: 1.349.672

TOPLAM: 1.733.112