Prof. Dr. İlhami Çelik: Tedbirlere uyarsak bayramda normalleşiriz

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'AŞI OLMASA BİLE ETKİ AZALIR'

'BAŞKA HASTALIKLARIN İLAÇLARINI KULLANMAK MÜCADELEYİ SEKTEYE UĞRATIR'

salgını ve hastalığa karşı mücadeleyle ilgili merak edilen soruları en yetkili isimlerden biri olan Bilim Kurulu üyesi, Kayseri Şehir Hastanesi Başhekimi ve enfeksiyon hastalıkları uzmanı Prof. Dr. İlhami Çelik'e sorduk.Rakamlar beklediğimiz gibi geliyor. Yükseliş normal. Bilim Kurumu olarak amacımız salgının pik yapmasını zamana yaymak ve sağlık iş yükünü arttırmamaktı. Şu anda sağlık iş yükü açısından sıkıntı yok. Hastanelerde ve yoğun bakımlarda doluluk oranları iyi. Ölüm oranları düşük seyrediyor. Hastanelerimizdeki başvurular belli bir seviyede gidiyor. Aşırı bir yükseliş ve düşüş yok. Ağır bir yükümüz şu an yok. Hastanelerimiz bu başvuruların 10 katını, 20 katını kaldırabilecek kapasitede.Buradaki en önemli faktör bulaşıcılığı engellemekti. Onun yerine tedaviye yönelirseniz bu sonuçlarla karşılaşırsınız. Öncelikle salgını engellemek gerekiyor. Sıkıntı buradan kaynaklandı. Biz 83 milyonluk bir ülkeyiz. Salgını engelleyemezsek aynı sonuçlarla biz de karşılaşabilirdik. Salgını ciddiye almamız gerekiyor.Nisan ayının üçüncü haftasında hastalığın zirve yapıp inişe geçeceği olasılığının yüksek olduğunu düşünüyorum. Yani önümüzde çok kritik 2-3 haftamız var. Ama bu 2-3 haftayı çok iyi değerlendirmemiz gerekiyor. Hastalığın bulaşmasını engellemek için azami gayreti göstermemiz gerekiyor. Hükümetin aldığı önlemlere sıkı sıkı uymamız gerekiyor. Bunu yapmazsak hem hastalığın süresi artar hem de sağlık iş yükümüzde aşırı bir artış görürüz.İstanbul'daki kalabalığı görüyorsunuz. İnsanlar toplum taşıma araçlarında birbirine temas ederek yolculuk ediyor. Virüsün sevdiği bir ortam. Burada yayılmayacağını düşünmek anlamsız olur.Tabi ben de onu demeye çalışıyorum. Alınan tedbirlere uyar ve kendi tedbirlerimizi en üst düzeyde alırsak havanın da sıcak gideceğini varsayarsak Ramazan Bayramı'nda hayatın normalleşmeye başlayacağı kanısındayım. Ama burada tedbirlere uymak ve temastan kaçınmak çok önemli. Ben ümitliyim. Türkiye ve dünya daha kötü salgınlar atlattı. Bunları yenen insanlığın bu virüsü yenmemesi için bir sebep yok.Sosyal medyada bu dedikoduları yayanlar nereye varmak istiyor? Bu yalan haberleri neden üretiyorlar? Bunlar insanlarda korkuya sebep oluyor. Kötü niyetli insanların olması mücadeleyi olumsuz etkiliyor.- Toplum virüsle karşılaştıkça salgının etkisi de azalır. Aşı bulunmasa bile etkisini zaman içerisinde kaybedecektir. Kızamık ve tüberküloz aşısı bulunmadan önce olduğu gibi. İnsanların büyük kısmı bu hastalığı belki bilmeden geçirecek ve antikor oluşturacak. Bunun yanı sıra genetik koşullar önemli, iklim koşulları önemli. Sıcak iklimde bu salgının zor ilerleyeceğini düşünüyorum. Sıcak bölgelere dikkat edin hep dışarıdan gelen vakalar. Türkiye yaza doğru ilerledikçe etkisini kaybedeceği kanaatindeyim. SARS ve MERS'te de benzer tecrübeyi yaşadık.Türkiye'de yoğun çalışmalar var. Kızılay'ın da iyileşen insanlardan antikor alınması ve hastalara verilmesine dayanan kan çalışması var. Burada bir ümit olabilir mi birlikte göreceğiz. Antikorun nasıl etki edeceğini denemekte kesinlikle fayda var. Dünya'da ise romatizmal ilaçlar gibi ısrarla başka hastalıklarla ilgili ilaçların ön plana çıkarılması virüsle mücadelemizi sekteye uğratıyor, dikkatimizi dağıtıyor. Bu ilaçlar antiviral değil. Sıtma ilacı gündeme getirildi. Çin'de ve ABD'de kullanıldığı söylenen ilaçlarla ilgili de tam bir veri elimizde değil. Yalnızca kullanılan ilaçların yan etkileri ile karşılaşırsınız o kadar. Bazı ilaçların varlığından söz ediliyor. Bunlar gripte kullanılıyor. Ancak bu Covid-19 ile ilgili bir durum söz konusu değil. Beslenme konusu alanım değil. Ama dengeli beslenmek ve zararlı alışkanlıklardan korunmak gerekir. Ancak "şunu yaparsanız virüsten korunursunuz" sözü çok kolay telaffuz edilecek bir söz değil. Çünkü böyle bir bilimsel gelişme henüz yok.