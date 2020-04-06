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Haberler Gündem Haberleri AF YASASI SON DAKİKA: Ceza infaz indirimi düzenlemesi son durum ne? 2020 Af yasası kimlere vuruyor, Meclis'ten geçti mi ve maddeleri neler?

: Ceza infaz indirimi düzenlemesi son durum ne? 2020 Af yasası kimlere vuruyor, Meclis'ten geçti mi ve maddeleri neler?

olarak da değerlendirilen ceza infaz indirimi düzenlemesi hakkında haberleri gelmeye devam ediyor. İnfaz düzenlemesi geçtiğimiz günlerde Meclis'in Adalet Komisyonu'ndan geçti. Böylelikle, yanıtı yoğun bir şekilde araştırılan 'Af yasası Meclis'ten geçti mi?' sorusu da cevabına ulaştı. İlgili kanun teklifinin yasalaştırılması için gözler TBMM Genel Kurulu'ndaki görüşmelere çevrildi. Bilindiği üzere, AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan tarafından geçtiğimiz günlerde infaz düzenlemesi maddeleri açıklanmıştı. Özkan, af yasası son durum ve gelişmeler hakkında bilgi verirken düzenlemenin maddeleri ile hangi suçları kapsam altına aldığını da kamuoyu ile paylaşmıştı. Bunun akabinde, '2020 Af yasası kimlere vuruyor ve ne zaman çıkacak?' sorusu araştırılıyordu. Peki, 2020 Af yasası Meclis'ten geçti mi, maddeleri neler ve uyuşturucuyu kapsıyor mu? İşte, son dakika gelişmeleri ve maddeleri...

Giriş Tarihi: 6.4.2020 09:54 Güncelleme Tarihi: 6.4.2020 09:55 ABONE OL
AF YASASI SON DAKİKA: Ceza infaz indirimi düzenlemesi son durum ne? 2020 Af yasası kimlere vuruyor, Meclis'ten geçti mi ve maddeleri neler?

Af yasası ve ceza infaz düzenlemesine yönelik son dakika haberleri peş peşe geliyor. Bilindiği gibi, AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan tarafından ceza infaz indirimi düzenlemesi kapsamı ve maddeleri hakkında bilgi verilmişti. Özkan, 70 maddeden oluşan teklifin tamamlandığını ifade etmiş ve hangi suçları kapsam altına aldığını, kimlere vuracağını kamuoyu ile paylaşmıştı. Özkan'ın açıklamasının ardından, düzenlemenin doğrudan muhtabı olan mahkumlar ve aileleri tarafından ' kimlere vuruyor, kimlere vuracak?' sorusuna yanıt aranmaya başlandı.

AF YASASI MECLİS'TEN GEÇTİ Mİ, KİMLER FAYDALANACAK?

Ceza infaz düzenlemesi Meclis Adalet Komisyonu'ndan geçti. AK Parti ve MHP gruplarının ortak hazırladığı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Adalet Komisyonunda kabul edildi. Bu noktada, 'Af yasası ne zaman çıkacak?' sorusunun cevabı için gözler TBMM Genel Kurulu'ndaki görüşmelere çevrildi.

AF YASASI NE OLDU, MADDELERİ NELER?

Sizler için hazırladığımız haberimizden, ceza infaz indirimi düzenlemesi hakkında bilgi edinebilir; '2020 af yasası ne zaman çıkacak, son durum ne ve maddeleri neler?' sorusuna cevap bulabilirsiniz.

İşte, son dakika gelişmeleri bugün...

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AF YASASI SON DAKİKA: Ceza infaz indirimi düzenlemesi son durum ne? 2020 Af yasası kimlere vuruyor, Meclis'ten geçti mi ve maddeleri neler?
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