Son dakika: Coronavirüse karşı tedbir amaçlı olarak İstanbul metro seferlerinin saatleri değişti!

Koronavirüsle mücadele kapsamında alınan tedbirlere bir yenisi daha eklendi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Kadıköy-Moda ve Tünel-Taksim Nostaljik Tramvayı ile Taksim-Kabataş Füniküler Hattı seferlerinin geçici olarak durdurulmasının ardından bugünden itibaren metro son seferlerini 21.00'e çekti. Son seferlerin tamamlanmasının ardından Taksim metro istasyonunda yürüyen merdivenler durdurularak, metro istasyonuna girişteki kepenkler kapatıldı.

İSTASYONLARA GELENLER GERİ DÖNMEK ZORUNDA KALDI

Karardan habersiz şekilde metroya binmek için istasyona gelen, kapalı kepenkleri görünce geri dönmek zorunda kalan bir kadın yolcu, "9'da buraya geldim. Kapalı olduğunu burada öğrendim. Haberlerde duymadım. Kapanacağını bilsem buraya gelmezdim, direkt otobüs durağına giderdim. Şimdi geldim, kapıda kaldım. Mecburen otobüsle gideceğim. Otobüsler de kapanırsa artık insanlar hiç dışarı çıkamayacak. İnsanlar olarak metroyla her yere gidebildiğimiz için saat 9'da metro kapandığı için insanlar gidemiyor. Otobüs var ama metro daha çok kullanıldığı için insanlar mağdur oluyor. 12'ye kadar kullanılsa daha iyi olur" diye konuştu.

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