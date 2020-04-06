Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Gündem Haberleri Son dakika: Coronavirüse karşı tedbir amaçlı olarak İstanbul metro seferlerinin saatleri değişti!

Son dakika: Coronavirüse karşı tedbir amaçlı olarak seferlerinin saatleri değişti!

Milyonlarca İstanbullu vatandaşı ilgilendiren sefer saatleri ile ilgili yeni karar... Açıklanan son dakika bilgisine göre İSTANBUL'da metro seferleri 21.00'de sona erdi. Şimdiye kadar 00.00'a kadar yapılan seferler koronavirüs tedbirleri kapsamında alınan kararla, 06.00-21.00 saatleri arasında yapılacak. İşte metro sefer saatleriyle ilgili son gelişme...

DHA Gündem
Giriş Tarihi: 6.4.2020 23:54 Güncelleme Tarihi: 6.4.2020 23:55 ABONE OL
Son dakika: Coronavirüse karşı tedbir amaçlı olarak İstanbul metro seferlerinin saatleri değişti!

Koronavirüsle mücadele kapsamında alınan tedbirlere bir yenisi daha eklendi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Kadıköy-Moda ve Tünel-Taksim Nostaljik Tramvayı ile Taksim-Kabataş Füniküler Hattı seferlerinin geçici olarak durdurulmasının ardından bugünden itibaren metro son seferlerini 21.00'e çekti. Son seferlerin tamamlanmasının ardından Taksim metro istasyonunda yürüyen merdivenler durdurularak, metro istasyonuna girişteki kepenkler kapatıldı.

İSTASYONLARA GELENLER GERİ DÖNMEK ZORUNDA KALDI

Karardan habersiz şekilde metroya binmek için istasyona gelen, kapalı kepenkleri görünce geri dönmek zorunda kalan bir kadın yolcu, "9'da buraya geldim. Kapalı olduğunu burada öğrendim. Haberlerde duymadım. Kapanacağını bilsem buraya gelmezdim, direkt otobüs durağına giderdim. Şimdi geldim, kapıda kaldım. Mecburen otobüsle gideceğim. Otobüsler de kapanırsa artık insanlar hiç dışarı çıkamayacak. İnsanlar olarak metroyla her yere gidebildiğimiz için saat 9'da metro kapandığı için insanlar gidemiyor. Otobüs var ama metro daha çok kullanıldığı için insanlar mağdur oluyor. 12'ye kadar kullanılsa daha iyi olur" diye konuştu.

SON DAKİKA HABERİ... TRUMP'IN "ÇIĞIR AÇICI" DEDİ... CORONA VİRÜSÜ İLACI BULUNDU MU? Son dakika haberi... Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Türkiye'deki son corona virüsü vakalarını açıkladı Zonguldak'ta koronavirüs tedbirleri kapsamında ilçeler arası geçişler sınırlandırıldı

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
ARKADAŞINA GÖNDER
Son dakika: Coronavirüse karşı tedbir amaçlı olarak İstanbul metro seferlerinin saatleri değişti!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA