2 milyon 300 bin aileye daha yardım

Hastalığı yayma tehlikesi olan bina, sokak, köy, mahalle, belde ve hatta ilçe düzeyinde kimi yerleri tümüyle karantinaya alıyoruz. Evlerinde kalmalarını rica ettiğimiz 65 yaş üstü ve kronik hastalığı bulunan vatandaşlarımız için Türkiye'nin her yerinde Vefa Sosyal Destek kurumları oluşturduk. Bu ekipler aracılığıyla şimdiye kadar 65 yaş üstü veya kronik hastalığı olan 1 milyon 320 bin vatandaşımızın temel ihtiyaçlarıyla ilgili taleplerini yerine getirdik.Emeklilerimizin en düşük maaşını bin 500 liraya çıkartarak hem de ikramiyelerini öne çekerek rahatlattık. Şimdi 2 milyon 300 bin haneye daha yardım için hazırlıklara başladık. Buradan özellikle yevmiye, günlük kazancıyla hayatını sürdürmek zorunda olan, hiçbir geliri olmayan vatandaşlarımıza çağrıda bulunmak istiyorum. Valilik veya kaymakamlarımıza telefonla durumunuzu anlatmanız veya elektronik devlet üzerinden başvurmanız halinde devletimiz her türlü desteği size verecektir. Biz bize yeteriz Türkiyem.Devlet en çok da böyle günler için vardır. Türkiye Cumhuriyeti Devleti, kurum ve imkanlarıyla 83 milyon vatandaşının istisnasız tamamının yanındadır. Milletimizin her bir ferdine devletine olan güveniyle, sergilediği birlik, dayanışma için şükranlarımı sunuyorum. Türk milleti İstiklal harbi döneminde Gazi Mustafa Kemal imzasıyla yayınlayan 'Tekalif_i Milliye' emirleriyle varını yoğunu bağımsızlığı için ortaya koymuş millettir.Devletimiz milletiyle elele vererek ülkenin tüm imkanlarını salgın döneminin yol açtığı sıkıntılar ve tehditlerle mücadele için harekete geçirmiştir. Her ne kadar bazı kafalar bu dayanışma kültürünü anlamakta zorlanıyor olsa da hamdolsun milletimiz gerçekleri görmekte, üzerine düşen görevleri bihakkın yerine getirmektedir.