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| Roketsan'da patlama: Can kaybı yok

'nın Elmadağı ilçesindeki 'nda patlama yaşandı. Gelen bilgilerine göre sosyal medya hesabından açıklama yapan İsmail Demir, ilk tespitlere göre patlamada herhangi bir can kaybı olmadığını ifade etti. Ankara Valiliği de saat 14.47'de patlamanın meydana geldiğini ve 3 kişinin hafif şekilde yaralandığını açıkladı. İşte Roketsan'daki patlamaya ilişkin son dakika bilgileri...

DHA Gündem
Giriş Tarihi: 7.4.2020 15:13 Güncelleme Tarihi: 7.4.2020 15:27 ABONE OL
Son dakika | Ankara Roketsan'da patlama: Can kaybı yok

Elmadağ'da bulunan, Türk Silahlı Kuvvetleri'ni Güçlendirme Vakfı kuruluşu olan Roketsan Fabrikası'nda saat 14.00 sıralarında bilinmeyen bir nedenle patlama meydana geldi. Patlama ile birlikte fabrikada dumanlar yükselirken, çevrede panik yaşandı. Patlama, ilçe merkezinde de hissedildi. Patlamada ilk belirlemelere göre can kaybı meydana gelmedi.

Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, patlama ile ilgili Twitter hesabından açıklama yaptı. Demir, "Roketsan'da yaşanan patlamayla ilgili yaptığımız ilk tespitlere göre herhangi bir can kaybı söz konusu değildir. Roketsan çalışanlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum" dedi.

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ANKARA VALİLİĞİ:

Roketsan'ın yakıt depolarında saat 14.47'de patlama meydana gelmiş, can kaybının olmadığı patlamada 3 çalışan hafif yaralanmıştır.

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Son dakika | Ankara Roketsan'da patlama: Can kaybı yok
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