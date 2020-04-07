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Coronavirüse yakalanan doktorundan yeni haber! Açıklama geldi...

Türkiye Büyük Millet Meclisi doktorunun coronavirüs testleri pozitif çıkınca tedavi süreci başlamıştı. Bugün açıklama geldi. Doktorun tedavi sürecinin sona erdiği ve taburcu edildiği duyuruldu.

AA Gündem
Giriş Tarihi: 7.4.2020 14:33 Güncelleme Tarihi: 7.4.2020 15:28 ABONE OL
Coronavirüse yakalanan TBMM doktorundan yeni haber! Açıklama geldi...

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıkan Meclis Hastanesi doktorunun, tedavisinin ardından taburcu edildiği bildirildi.

TBMM Başkanlığından yapılan bilgilendirmeye göre, Meclis Hastanesi doktoru tedavisinin ardından taburcu edildi. Doktorla temas edenlerin 14 günlük süreleri de takip edildi ve şu ana kadar olumsuz bir durumla karşılaşılmadı.

Meclis Başkanı Mustafa Şentop'un dünkü açıklamasında dile getirdiği, koronavirüs testi pozitif çıkan personelin de Meclis Hastanesi'ndeki doktorla bağlantısı bulunmuyor.

Ayrıca Şentop'un talimatıyla koronavirüsle mücadele kapsamında Meclis personeli ve milletvekillerine maske dağıtımı yapıldı.

Meclis giriş kapılarında ve birim amirlerince maskeler, her gün dağıtılacak. Milletvekili odalarına dezenfektan ve kolonya da gönderildi.

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Coronavirüse yakalanan TBMM doktorundan yeni haber! Açıklama geldi...
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