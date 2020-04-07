Fatih Portakal düğmeye bastı, FETÖ harekete geçti

FOX TV'nin ana haber sunucusu Fatih Portakal, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) ile paralellik gösteren benzer bir söylem kullanıyor. Ekranlara taşıdıkları haberlerde firari FETÖ'cülerin sosyal medyadan kurdukları cümlelerin aynısı ekranlara taşıyor. Fetullahçı Terör Örgütü mensupları kimi zaman FOX'tan esinleniyor, kimi zaman ise aynı televizyon kanalı FETÖ'den esinlenerek haber içeriklerini oluşturuyor.

Portakal, koronavirüsü nedeniyle Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı önlemler sırasında Tekâlifi Milliye Emirleri'ni hatırlatması yapmasını sosyal medyada paylaşarak yeniden gösterdi.

BAĞIŞ KAMPANYASINI HEDEF ALDI, MANİPÜLASYON YAPTI

Fatih Portakal, koronavirüs salgını sonrası başlatılan bağış kampanyasını hedef alan bir iletiyi sosyal medyadan paylaşmıştı. Fatih Portakal, "Tekâlifi Milliye hatırlatılıp 'zor günlerden geçiyoruz' denilerek mevduati veya tasarrufu olanlardan para istenmesin bir de! Korona sonrası ödeyelim derlermiş bir de! Olmaz olmaz diyemiyorum maalesef" dedi. Portakal, sadece bu konuda değil, birçok konuda manipülasyon içerikli iletileri sosyal medya mecrasında sürekli paylaşıyor.

PORTAKAL DÜĞMEYE BASTI, FETÖCÜLER HAREKETE GEÇTİ

Portakal'ın düğmeye basması sonrası firari FETÖ'cüler sosyal medyadan benzer söylemi yaymaya başladı. Firari FETÖ'cü Emre Uslu da sosyal medya hesabından, "Türkiye yeni bir faza geçiyor. Erdoğan'ın Tekâlif-i Milliyet Emirleri vurgusu okun yaydan çıktığının işareti. Erdoğan virüs bahanesiyle henüz işlerini bitiremediği İstanbul Sermayesi'ne çökecek. İş Bankası ile başlar arkası gelir. Atın FAV'a bekleyin" diyerek Portakal ile aynı çizgide olduklarını gösterdi. FETÖ'cü Uslu, "Erdoğan mallarınıza el mi koyacak?" başlıklı bir video paylaştı. Bu video ile yalan yanlış bilgiler üzerinden Türkiye ve Başkan Recep Tayyip Erdoğan hakkında iftiralar da bulundu.

USLU, DÜNYANIN DÖRT BİR YANINDA OLAN VİRÜS İLE KORKUTMAYA ÇALIŞTI

Dünyanın en tehlikeli terör örgütlerinden olan FETÖ'nün yaptıklarını görmezden gelen Uslu, hukuk devleti olan Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin FETÖ mensuplarına zulmettiği yalanını söyleyerek, Allah'ın koronavirüsü bu nedenle Türkiye'nin başına bela ettiğini ima etti. Sanki ABD'de koronavirüsü yokmuş gibi. FETÖ'cü Emre Uslu, "Gariban masumlara zulmederken "ininize gireceğiiiizzzzz, nefes aldırmayacağııııııızzzzz" diye bağıranların bir damla nefese muhtaç kalma korkusuyla haftalardır ininden çıkamadığını görün, ibret alın. İnfaz yasası ile hatanızdan dönün, ilahi ikazı anlayın, ilahi gazabı beklemeyin" dedi.

PORTAKAL'IN TWEETİ SONRASI BAŞKAN ERDOĞAN'DAN SUÇ DUYURUSU

Fatih Portakal, koronavirüs salgını sonrası başlatılan bağış kampanyasını hedef alan iletisinde "Tekalifi Milliye hatırlatılıp 'zor günlerden geçiyoruz' denilerek mevduati veya tasarrufu olanlardan para istenmesin bir de! Korona sonrası ödeyelim derlermiş bir de! Olmaz olmaz diyemiyorum maalesef" dedi.

Portakal'ın skandal ifadeleri sonrası Başkan Recep Tayyip Erdoğan avukatı Ahmet Özel aracılığı ile hakkında suç duyurusunda bulunuldu. Suç duyurusunun ise Portakal'ın sosyal medyada yalan paylaşımları ve halkı manipüle etmeye yönelik ifadeleri gerekçe gösterildi.

Bununla birlikte, bankacılık ve finans sistemine yönelik gerçeğe aykırı ve maksatlı ifadeler paylaşması nedeniyle Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu da(BDDK), Portakal hakkında suç duyurusunda bulundu.

EKREM DUMANLI İLE MESAJLAŞTIĞI İÇİN İFADE VERMİŞTİ

FOX TV'nin ana haber sunucusu Fatih Portakal'ın FETÖ terör örgütünün yöneticilerinden Ekrem Dumanlı firariyken mesajlaştığı belirlenince hakkında soruşturma başlatılmıştı. Soruşturma sonrası Portakal, Fetullahçı Terör Örgütü üyeliği soruşturması nedeniyle İstanbul Adalet Sarayı'nda ifade vermişti. Soruşturma tskipsizlikle sonuçlanmıştı.

HABER MÜDÜRÜ ERCAN GÜN DE FETÖ'DEN TUTUKLU

FETÖ ile benzer söylemi FOX TV haber programlarına taşıyan Fatih Portakal'ın ekibinden olan Haber Müdürü Ercan Gün de FETÖ üyeliğinden tutuklu olduğunu kamuoyu biliyor. Ercan Gün çifte Bylockçu çıkmıştı. Sunucu Fatih Portakal hakkında suç duyurusu sonrası ne tür bir işlem yapılacağı kamuoyu tarafından merak ediliyor.