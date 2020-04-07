Fatih Portakal hakkında suç duyurusu

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın avukatı Ahmet Özel, Fatih Portakal'ın attığı tweet ile Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kastetmediği ve söylemediği birtakım iddialarla tasarruf ve mevduat sahiplerinden zorla para isteneceği yönünde beyanlarda bulunduğunu hatırlatarak, "Bunlar tamamen yalan ve halkı manipüle etmeye yönelik ifadelerdir" dedi.

Suç duyurusunda; Fatih Portakal'ın ifadelerinin Türk Ceza Kanunu ve BDDK mevzuatı kapsamında suç niteliğinde olduğunu ve Cumhurbaşkanı'na hakaret suçunun işlendiğine dikkat çekildi.