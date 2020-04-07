Son Dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca corona virüsü hakkında açıklamalarda bulunuyor

Son dakika: Koronavirüs Bilim Kurulu üyeleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadelede son durumu görüşmek için ikinci kez video konferans yöntemiyle bir araya gelmişti.

YENİ ÖNLEMLER ELE ALINDI

Sağlık Bakanlığının Bilkent Yerleşkesi'ndeki toplantı, saat 15.00'te başladı. Vaka artışı ve hastaların durumunun ele alınacağı toplantıda, tanı ile tedavi konusunda dünyadaki ve Türkiye'deki gelişmeler değerlendirildi ve yeni önlemler ele alındı.

BAKAN KOCA'NIN AÇIKLAMALARI

Saygı ve selamlarımı arz ederim. Bu süreçte dayanışma içinde olacağız. İzolasyon kuralını hayat tarzı haline getirmemiz gerekiyor. Bu virüs hepimizi eşit derece tehdit ediyor. Şimdi işbirliği yapma zamanıdır. Hepimizin çabası herhangi birimiz içindir. Dünyada ilk ciddi tedbirlerin alınmadığı dönemde bile ilk ciddi tedbirleri aldık. Bu da bilim kurulu idi. Tavsiye kararları ulusal politikalara rehberlik etti. Toplum olarak hastalığa karşı daha iyi organize olabilmemiz için farklı ihtiyaçlar çıktı. Yapılacak yönlendirmelere gerek duyuyoruz.

YENİ BİR KURUL KURULDU: TOPLUM BİLİMLERİ KURULU

Hepimizin hayatını kolaylaştıracak yönlendirmelere ve kurallara ihtiyacımız var. Bu amaçla Toplum Bilimleri Kurulu adı verdiğimiz bir kurul oluşturduk. Bu kurul bize hayatı kolaylaştıracak kurallar sunacak. İlk toplantısını önümüzdeki günlerde yapacak olan yeni kurulun hayırlı olmasını diliyorum.

HASTALARIMIZA ÜCRETSİZ OLARAK ULAŞTIRMAYI BAŞARDIK

Önümüzdeki günlerde test sayımızı artırmayı hedefliyoruz. Bu da daha fazla vakaların tespiti demek olacak. Hastalara olabildiğince hızlı bir şekilde tedavi uyguluyoruz. İlaç tedavine erken başlıyoruz. Biz ilaçlarımızı temin ettik. Hastalarımıza ücretsiz olarak ulaştırmayı başardık. İlaç tedavisine erken başlamamız bu mücadele konusunda başarılı olmamızı sağlıyor. Sağlık sistemimizin gücü hepimize güven verecek düzeyde. Bu virüse karşı en ilacıımı sosyal mesafe ve izolasyondur.

"EVDE İZOLE EDİLMESİ GEREKEN HASTALARIMIZ DİJİTAL YÖNTEMLE TAKİP EDECEĞİZ"

Evde izole edilmesi gereken hastalarımız dijital yöntemle takip edeceğiz. Gerekirse hemen kendisini uyaracağım bir sistemin hazırlıklarını tamamladık. Bu sistemin detaylarını daha sonra açıklayacağım.

6 NİSAN 2020 TARİHİNE AİT CORONAVİRÜS SAYILARI

- Test sayısı: 21.400

- Vaka sayısı: 3.148

- Vefat eden: 75

- İyileşen hasta sayısı: 284

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