Erciyes Üniversitesi’nden Türk bilim insanı corona virüsü virüsünü izole etmeyi başardı

Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çalış, resmi sosyal medya hesabından "Sağlık Bakanımızın da açıkladığı gibi gece gündüz çalışan Aşı Araştırma ve Uygulama Merkezimiz araştırmacıları aşı geliştirme için başlangıçta kritik aşama olan Kovid-19 virüsününü 21 Mart 2020 tarihinde izole ettiler. Prof Dr. Aykut Özdarendeli ve tüm ekibimizi tebrik ederiz" dedi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da bir "Virüsü izole etmeyi başardılar" diyerek hem Erciyes Üniversitesi'nden Prof. Dr. Aykut Özdarendeli hem de Ankara Üniversitesi'nden Prof. Dr. Aykut Özkul'u tebrik etti.

KOVİD-19'U İZOLE ETMEYİ BAŞARDI



Koronovirüsü için aşı ve ilaç geliştirme çalışmasına devam eden ERÜ Aşı Araştırma ve Geliştirme Merkezi Müdürü Prof. Dr. Aykut Özdarendeli'nin Kovid-19 virüsünün izolasyonunu 21 Mart 2020'de sağladığını Erciyes Üniversitesi Rektörü Mustafa Çalış duyurdu. Sosyal medyadan tebrik mesajları yağdı. Anadolu'da koronavirüs izolayonu tamam, şimdi sura aşısında...

TÜRK VETERİNER BİRLİĞİ TEBRİK ETTİ

Türk Veteriner Birliği, sosyal medya hesabından, "Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Veteriner Hekim meslektaşımız Sayın Prof. Dr. Aykut ÖZDARENDELİ Sars-Cov-2 virüsünü izole etmeyi başarmıştır. Sayın Hocamızı ve ekibini tebrik ediyor, başarılar diliyoruz. TVHB Merkez Konseyi #Covid_19" diye açıklama yaparak tebrik etti. Bilim insanı Özdarendeli, daha önce Kırım Kongo Kanamalı Ateşi aşısının insanlara yönelik denemelerinde başarı sağlamıştı.





PROF. DR. AYKUT ÖZDARENDELİ KİMDİR?



11 Nisan 1969 yılında Ankara'da doğdu. İlk ve ortaokulu Konya'nın Çumra ilçesinde, lise öğrenimimi Malatya lisesinde tamamladıktan sonra 1986 yılında Fırat Üniversitesi Veteriner Fakültesi girdi. 1991 yılında mezun oldu. 1991-1992 yılları arasında Samsun'da askerliğini tamamladı. 1993 yılında Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü'nde Viroloji programında doktoraya başladı ve 1997 yılında doktorasını tamamladı.

1998 yılında Fırat Üniversitesi Veteriner Fakültesi Veteriner Fakültesi Viroloji Anabilim Dalına Yrd. Doç. Dr. olarak atandı. 1998-2001 yılları arasında Amerika'da Tennessee Üniversitesi'nde posdoktoral çalışmalar yaptı. 2004 yılında Doç. Dr. ünvanını aldı. 2011 yılında Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalına profesör olarak atandı. Halen Erciyes Üniversitesi'nde öğretim üyesi olarak çalışıyor.





KIRIM KONGO KANAMALI ATEŞİNDE İLKİ BAŞARDI

Sağlık Bakanlığı'nın desteğiyle, TÜBİTAK projesi kapsamında Kayseri Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. Aykut Özdarendeli'nin liderliğinde 2010'dan beri yürütülen Kırım Kongo Kanamalı Ateşi hastalığını dünyada ilk kez fareler üzerinde denedikten sonra insanlar üzerinde deneyip başarı sağladı. Türkiye'de uzun yıllardan sonra ilk aşı çalışmalarından birini bilim insanı yapmış oldu.

SAĞLIK BAKANLIĞI'NA DEVRETMİŞTİ

Prof. Dr. Aykut Özdarendeli 2017 yılında Erciyes Üniversitesi'nde, Kırım Kongo Kanamalı Ateş Hastalığının aşısını bulduktan sonra tüm haklarını Sağlık Bakanlığı'na devretmişti.

ÇALIŞMA ALANLARI

Uzman bilim insanı Özdarendeli'nin çalışma alanları arasında sağlık bilimleri, tıp, temel tıp bilimleri, mikrobiyoloji ve klinik mikrobiyoloji, immünoloji, temel bilimler, yaşam bilimleri, mikrobiyoloji ve viroloji bulunuyor.