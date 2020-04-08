Halk TV'de skandal yayın: İlk Covid-19 hastaları öldürülmeliydi!

Coronavirüs ile ilgili yalan yayınlarıyla gündemde olan Halk TV bu kez skandalların boyutunu bir adım daha ileriye taşıdı ve kamuya açık bir ekranda, dünyanın hastalığı kapanları öldürerek coronavirüsten kurtulabileceği fikirlerini yaydı.

"İLK HASTALARI ÖLDÜRMEK GEREKİYORDU! BUNA BİLİM DENİR!"

Söz konusu TV'ye konuk olan Prof. Dr. ünvanlı Ali Demirsoy "Bu virüs salgını önlenebilirdi. Nasıl biliyor musunuz? Böyle bir virüs piyasaya çıktı ne yapardım biliyor musun? Oradaki o 50-60 kişiyi bi adaya götürürdüm. Ya tecrid eder ya da öldürürdüm. İşte buna bilim denir bilim" dedi.

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