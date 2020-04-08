İzmir corona dağılımı haritası! Corona virüsü vakalarının İzmir’deki ilçelere göre dağılımı nasıl?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, dün akşam yaptığı son dakika açıklamasında 7 nisan corona virüsü vaka ve ölüm sayılarını açıklandı. Dün akşam yapılan basın toplantısı sırasında ekrana yansıtılan tablolarda, corona virüsü vakalarının ilçelere göre dağılımı dikkat çekti. Peki İzmir corona dağılımı haritasına göre corona virüsü vakalarının İzmir'deki ilçere göre dağılımı nasıl? Ülkemizde şu ana kadar 220 binin üzerinde test yapılırken 34 binden fazla pozitif vaka bulunuyor. Peki İzmir'inde hangi ilçesinde corona virüsü vaka sayısı daha yüksek? İşte İzmir'de ilçe ilçe son durum haritası…

İZMİR CORONA DAĞILIMI HARİTASI

İzmir'deki corona virüsü vakalarının ilçelere göre dağılımı gösteren tablo şu şekilde:

Basın toplantısında Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından yayınlanan, İzmir'deki corona virüsü vakalarının ilçelere göre dağılımını gösteren tablo bu şekilde yer almaktadır.

TÜRKİYE'DE 7 NİSAN CORONA VİRÜS VAKA VE ÖLÜ SAYISI KAÇ OLDU? DÜNYADA SON DURUM NE?