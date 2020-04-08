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corona dağılımı haritası! Corona virüsü vakalarının İzmir’deki ilçelere göre dağılımı nasıl?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, dün akşam yaptığı son dakika açıklamasında 7 nisan corona virüsü vaka ve ölüm sayılarını açıklandı. Dün akşam yapılan basın toplantısı sırasında ekrana yansıtılan tablolarda, corona virüsü vakalarının ilçelere göre dağılımı dikkat çekti. Peki corona dağılımı haritasına göre corona virüsü vakalarının İzmir’deki ilçere göre dağılımı nasıl? Ülkemizde şu ana kadar 220 binin üzerinde test yapılırken 34 binden fazla pozitif vaka bulunuyor. Peki İzmir’inde hangi ilçesinde corona virüsü vaka sayısı daha yüksek? İşte İzmir’de ilçe ilçe son durum haritası...

Giriş Tarihi: 8.4.2020 11:56 ABONE OL
İzmir corona dağılımı haritası! Corona virüsü vakalarının İzmir’deki ilçelere göre dağılımı nasıl?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, dün akşam yaptığı son dakika açıklamasında 7 nisan corona virüsü vaka ve ölüm sayılarını açıklandı. Dün akşam yapılan basın toplantısı sırasında ekrana yansıtılan tablolarda, corona virüsü vakalarının ilçelere göre dağılımı dikkat çekti. Peki İzmir corona dağılımı haritasına göre corona virüsü vakalarının İzmir'deki ilçere göre dağılımı nasıl? Ülkemizde şu ana kadar 220 binin üzerinde test yapılırken 34 binden fazla pozitif vaka bulunuyor. Peki İzmir'inde hangi ilçesinde corona virüsü vaka sayısı daha yüksek? İşte İzmir'de ilçe ilçe son durum haritası…

İZMİR CORONA DAĞILIMI HARİTASI

İzmir'deki corona virüsü vakalarının ilçelere göre dağılımı gösteren tablo şu şekilde:

Basın toplantısında Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından yayınlanan, İzmir'deki corona virüsü vakalarının ilçelere göre dağılımını gösteren tablo bu şekilde yer almaktadır.

TÜRKİYE'DE 7 NİSAN CORONA VİRÜS VAKA VE ÖLÜ SAYISI KAÇ OLDU? DÜNYADA SON DURUM NE?

  • TOPLAM TEST SAYISI: 222.868
  • TOPLAM VAKA SAYISI: 34.109
  • TOPLAM VEFAT SAYISI: 725
  • TOPLAM YOĞUN BAKIM HASTA SAYISI: 1.474
  • TOPLAM ENTÜBE HASTA SAYISI: 987
    TOPLAM İYİLEŞEN HASTA SAYISI: 1582
  • 7 NİSAN TEST SAYISI: 20.023
  • 7 NİSAN VAKA SAYISI: 3.892
  • 7 NİSAN ÖLÜ SAYISI: 76
  • 7 NİSAN İYİLEŞEN HASTA SAYISI: 256

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İzmir corona dağılımı haritası! Corona virüsü vakalarının İzmir’deki ilçelere göre dağılımı nasıl?
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