Onbinlerce kaçak maske ele geçirildi

İstanbul Emniyet Müdürlüğü görevlilerince COVİD- 19 tedbirleri ile ilgili gerçekleştirilen denetimler kapsamında yeni bir baskın düzenlendi.

7 Nisan günü saat 14.30 sıralarında Küçükçekmece ilçesi Sultanmurat Mahallesi Güray Sokak üzerinde bulunan bir işyerinde kaçak maske üretimi yapıldığı tespit edilen bir adrese Küçükçekmece İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlilerince operasyon düzenlendi.

Düzenlenen operasyonda; 3 bin 100 adet satışa hazır maske, 2 koli maske yapım bezi ve maske lastiği ele geçirildi.





Aynı gün Eyüpsultan ilçesinde kaçak maske üretimi yapıldığı tespit edilen bir adrese Eyüpsultan İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlilerince düzenlenen operasyonda ise; 70 bin adet satışa hazır maske ele geçirildi.

Yapılan çalışmalar neticesinde Küçükçekmece ilçesinde izinsiz maske üretimi yapan işyerine ait maskelere İlçe Zabıta Müdürlüğü ekiplerince imha edilmek üzere el koyuldu.

Eyüpsultan ilçesinde bulunan işyeri ise, ruhsatsız ve izin belgesiz üretim yaptığından dolayı İlçe Zabıta Müdürlüğü ekipleri tarafından mühürlenerek faaliyetlerine son verildi.



