Prof. Çilingiroğlu ile virüsü yenen doktor Sağcan’ın çarpıcı diyaloğu

A Haber ekranlarında yayınlanan Memleket Meselesi programında coronavirüsle mücadele ele alındı.

Programa bağlanan Covid 19'u yenen doktor Gülseren Sağcan hastalıkla mücadele sürecini anlattı. Sağcan, Türkiye'de hastalıkla mücadele etmekten dolayı şanslı olduğunu dile getirdi.

Koronavirüsü yenen doktor A Haber'e konuştu: "ABD'de sağlık sistemi adeta çöktü" | Video

Programa diğer konuk California Üniversitesi'nde çalışmalarını sürdüren İç Hastalıkları ve Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Mehmet Çilingiroğlu ile Sağcan'ın diyaloğu damga vurdu.

Koronavirüsü yenen doktor A Haber'e konuştu: "Virüsün ilk belirtileri..." | Video

İKİ HEKİM İKİ ÜLKEYİ KARŞILAŞTIRDI

İki hekim iki ülkenin sağlık sistemini karşılaştırdı.

Doktor Sağcan'ın Amerika'da hekim yetersizliğinden ötürü corona virüs pozitif olan doktorların da hastalığa rağmen hekimlik faaliyetlere devam etmek zorunda kalındığını dile getirmesi dikkat çekti.