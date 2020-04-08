8 Nisan Türkiye Corona virüs tablosu ve sitesi ile ülkemizde son durum | Sağlık Bakanlığı: Türkiye corona virüs vaka ve ölü sayısı bugün kaç oldu?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından yapılan açıklama ile vatandaşların hizmetine sunulan Sağlık Bakanlığı Türkiye corona virüsü vaka ve ölü sayısı tablosu, sitesi her gün ülkemizdeki salgın ile ilgili güncel verileri vatandaşlar ile paylaşmaya devam ediyor. Covid-19 salgını ile geçtiğimiz gün gelen verilere göre; Türkiye corona virüsü vaka sayısı 21 bin 400 olurken salgın nedeniyle yaşanan can kaybı 649 olarak kaydedildi. Bununla beraber vatandaşlar sabah saatlerinden itibaren 7 Nisan Türkiye koronavirüs haritası, Sağlık Bakanlığı tablosu corona virüs vaka ve ölü sayısı gibi araştırmalarını internet üzerinden gerçekleştiriyor. Genellikle akşam saatlerine doğru Sağlık Bakanı tarafından yapılan açıklama ile gün içinde yaşanan gelişmeler halka sunuluyor. Sizler için hazırladığımız haberimizde corona canlı takip sitesi ekranına ulaşabilir ülkemizde gün içerisinde salgınla ilgili yaşanan gelişmelerin verilerini görüntüleyebilirsiniz. Peki, 7 Nisan Sağlık Bakanlığı Türkiye Koronavirüs güncel tablo açıklandı mı? Türkiye coronavirüs haritası ile ülkemizde vaka ve ölü sayısı…

TÜRKİYE CORONA VİRÜSÜ VAKA SAYISI KAÇ OLDU? (7 NİSAN 2020)

SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, bugün yapılan 20 bin 23 koronavirüs testinden 3 bin 892'sinin pozitif çıktığını, 76 hastanın yaşamını yitirdiğini, toplam can kaybının 725'e yükseldiğini bildirdi.

Bakan Fahrettin Koca, video konferans yöntemiyle yapılan Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısı ardından basın açıklaması yaptı. 'Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nu açıklayan Bakan Koca, bugün yapılan 20 bin 23 koronavirüs testinden 3 bin 892'sinin pozitif çıktığını, 76 hastanın yaşamını yitirdiğini, 256 hastanın da iyileştiğini söyledi. Bakan Koca, toplam test sayısının 222 bin 868, toplam vaka sayısının 34 bin 109, toplam vefat sayısının 725, toplam yoğun bakım hasta sayısının bin 474, toplam entübe sayısının 987, toplam iyileşen hasta sayısının bin 582 olduğunu bildirdi.

"TEST SAYIMIZ 30 BİNİ BULACAK"

Bakan Koca, tabloyla birlikte paylaştığı mesajında, "Günlük test sayımız yakında 30 bini bulacak. İyileşen hasta sayımızdaki artış hızı devam ediyor. Artan test sayısına göre vaka sayısındaki artış düşük seyrediyor. Virüs, gücünü temas ortamından alıyor. Virüse bu fırsatı tanımayalım. Evde kalalım" açıklamasını yaptı.