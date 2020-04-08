Son Dakika | Ankara corona dağılımı haritası! Corona virüsü vakalarının Ankara’daki ilçelere göre dağılımı nasıl?

Ankara'da corona virüsü vakaları ilçelere göre dağılımı yayınlandı. Corona virüsü ilçelere göre dağılımı, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın dün akşam yaptığı son dakika açıklamasının ardından merak konusu oldu. Bakan Koca, daha önceden Türkiye koronavirüs tablosuna göre il il dağılımı paylaşmıştı. Dün akşam paylaştığı tablolarda ise 6 farklı ilimiz için ilçelerdeki verilere yer verdi. Vakaların pnömoniye dönüş oranları, yaş ve cinsiyete göre dağılımı ile günlük test sayılarına göre pozitif vaka oranı verileri de Bakan'ın açıklamaları sırasında ekrana yansıtıldı. Peki Ankara'da corona virüsü ilçelere göre dağılımı ne durumda? İşte Türkiye günlük koronavirüs haritasına göre corona virüsü vakalarının Ankara'da ilçelere göre dağılımı içeren son dakika haberi…

TÜRKİYE GÜNLÜK KORONA VİRÜSÜ TABLOSU

Koronavirüs istisnasız 81 ilde görüldükten sonra bu salgınla mücadelede yeni bir aşamaya geçildiğini dile getiren Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, artık 83 milyon insan olarak her kişinin virüsün doğrudan tehdidi altında bulunduğunu vurguladı. Koca, bu nedenle herkesin aynı hassasiyeti göstermesi, dayanışma içinde olması gerektiğini ifade etti.

Türkiye corona virüsü son durum:

Bakan Koca, "Bugün test sayımız 20 bin 23, vaka sayısı 3 bin 892. Bugün 76 vatandaşımızı daha kaybettik. Toplam hayatını kaybeden vatandaşlarımızın sayısı 725'e yükseldi" dedi.

ANKARA CORONA DAĞILIMI HARİTASI

Ankara'daki corona virüsü vakalarının ilçelere göre dağılımını gösteren tablo şu şekilde: