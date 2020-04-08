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Son dakika... üyesi Yamanel: Coronavirüse 8 metre yeter!

Sağlık Bakanlığı Coronavirüs Üyesi Prof. Dr. Levent Yamanel Covid-19'un tespit edilen yeni özelliklerine ilişkin önemli veriler paylaştı. İşler yolunda giderse evde kalma durumunun ne zaman bitebileceğine ilişkin de son dakika bilgileri veren Yamanel Coronavirüs ile mücadelede her şeyin olumlu seyretmesi durumunda bile haftalardan söz edilmesi gerektiğini aktardı. Yamanel "Coronavirüs mücadelesinde kurallara uyarsak 2-3 haftada o kritik eşiğe gelir, kırılmayı sağlayabilirsek, o yükselmeden sonraki o yatay duruşa dönme eşiğini yakalayabilirsek biz ülkece başarmış olacağız. Ve böylece de 2-3 ay içerisinde de virüsü kontrol altına alma ihtimalimiz olacak" dedi.

DHA Gündem
Giriş Tarihi: 8.4.2020 10:20 Güncelleme Tarihi: 8.4.2020 10:22 ABONE OL
Son dakika... Bilim Kurulu üyesi Yamanel: Coronavirüse 8 metre yeter!

Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi (GATA) Yoğun Bakım ve İç Hastalıkları Uzmanı ve üyesi Prof. Dr. Levent Yamanel, coronavirüs mücadelesindeki çalışmalarına ilişkin son dakika bilgilerini de paylaştığı önemli açıklamalarda bulundu. Buna göre Yamanel 3 önemli sorunun cevabını verdi. Türkiye coronavirüs salgınında düşüşe geçilen o kırılmayı ne zaman görecek? Halkın tedbirlerle yaşama süreci ne kadar sürecek? Ve 1,5 metrelik sosyal mesafenin esas risk alanının 8 metre olduğu ve herkesi tehdit ettiği yer... İşte coronavirüs mücadelemizde Türkiye'yi yakından ilgilendiren son dakika ayrıntıları;

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Son dakika... Bilim Kurulu üyesi Yamanel: Coronavirüse 8 metre yeter!
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