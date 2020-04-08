Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Gündem Haberleri Son dakika haberi: 8 Nisan Türkiye'de corona virüs vaka ve ölü sayısı kaç oldu? İstanbul'da ilçe ilçe corona vaka son durum!

haberi: 8 Nisan Türkiye'de vaka ve ölü sayısı kaç oldu? İstanbul'da ilçe ilçe corona vaka son durum!

Tüm Türkiye'nin gözü Sağlık Bakanı tarafından yapılacak açıklamasına çevrildi. Her akşam vaka ve ölü sayısını açıklayan Bakan Koca'nın dün akşamki basın toplantısında İstanbul, Ankara, İzmir, Zonguldak şehirlerinde vaka ve ölüm dağılımını göstermesi sonrasında İstanbul ilçe ilçe corona virüs vaka ve ölüm sayısı haritası da yoğun şekilde araştırılıyor. Ülkemizde 34.109 kişinin corona virüs testi pozitif çıkmıştı, 8 Nisan corona virüs son durumu hakkında Bakan Koca'nın açıklamaları bekleniyor.

Giriş Tarihi: 8.4.2020 17:03 ABONE OL
Son dakika haberi: 8 Nisan Türkiye'de corona virüs vaka ve ölü sayısı kaç oldu? İstanbul'da ilçe ilçe corona vaka son durum!

Dünyayı etkisi altına alan yüzünden hayatını kaybedenlerin sayısı 83 bini geçti. Ülkemizde corona virüs vaka ve ölüm sayısı son yapılan açıklamaya göre şu şekildeydi; 7 Nisan Türkiye günlük corona virüs tablosunda toplam test sayısı 222.868 olurken toplam vaka sayısı 34.109 oldu. Dün hayatını kaybeden 76 kişiyle birlikte toplam vefat edenlerin sayısı 725 oldu. Gözler; Sağlık Bakanı 'nın yapacağı açıklamasına çevrildi. 8 Nisan Türkiye corona virüs vaka ve ölü sayısı kaç oldu? Ankara, İzmir, İstanbul ilçe ilçe corona virüs vaka son durumu haritası!

7 NİSAN CORONA VİRÜS İSTANBUL İLÇE İLÇE SON DURUM HARİTASI!

BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Son dakika haberi: 8 Nisan Türkiye'de corona virüs vaka ve ölü sayısı kaç oldu? İstanbul'da ilçe ilçe corona vaka son durum!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA