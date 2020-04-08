Son dakika haberi: 8 Nisan Türkiye'de corona virüs vaka ve ölü sayısı kaç oldu? İstanbul'da ilçe ilçe corona vaka son durum!

Dünyayı etkisi altına alan corona virüs yüzünden hayatını kaybedenlerin sayısı 83 bini geçti. Ülkemizde corona virüs vaka ve ölüm sayısı son yapılan açıklamaya göre şu şekildeydi; 7 Nisan Türkiye günlük corona virüs tablosunda toplam test sayısı 222.868 olurken toplam vaka sayısı 34.109 oldu. Dün hayatını kaybeden 76 kişiyle birlikte toplam vefat edenlerin sayısı 725 oldu. Gözler; Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın yapacağı son dakika açıklamasına çevrildi. 8 Nisan Türkiye corona virüs vaka ve ölü sayısı kaç oldu? Ankara, İzmir, İstanbul ilçe ilçe corona virüs vaka son durumu haritası!

7 NİSAN CORONA VİRÜS İSTANBUL İLÇE İLÇE SON DURUM HARİTASI!