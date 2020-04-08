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Son dakika haberi: Sağlık Bakanı Koca açıkladı! 'de 1846 kişi corona virüsü yendi

'nin 8 Nisan vakalarını açıkladı. Buna göre Türkiye'de son 24 saatte 4117 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 87 kişinin hayatını kaybetti. Toplam vaka sayısı 38 bin 226 olurken , can kaybı 812'ye, iyileşen hasta sayısı 1846'ya ulaştı.

AA Gündem
Giriş Tarihi: 8.4.2020 21:04 Güncelleme Tarihi: 8.4.2020 21:05 ABONE OL
Son dakika haberi: Sağlık Bakanı Koca açıkladı! Türkiye'de 1846 kişi corona virüsü yendi

Sağlık Bakanlığının internet sitesinde yer alan "Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu"nun güncel verilerine göre, bugün 24 bin 900 test yapıldı. Bu kapsamda 4 bin 117 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu.

Son dakika! Koronavirüsten bugün 87 kişi vefat etti. Toplam vaka sayısı 4.117'ye yükseldi | Video

Son 24 saatte 87 hasta vefat etti, 264 hasta ise iyileşti.

Toplam test sayısı 247 bin 768, toplam vaka sayısı 38 bin 226, toplam vefat sayısı 812, toplam yoğun bakım hasta sayısı 1492, toplam entübe hasta sayısı 995, toplam iyileşen hasta sayısı 1846 oldu.

Son dakika... Sağlık Bakanı Fahrettin KocaTürkiye'deki coronavirüs vaka sayısını açıkladı

"BAŞARIMIZ İZOLASYONA BAĞLI"
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter'dan yaptığı açıklamada, hastalardan 264'ünün daha iyileştiğine işaret ederek, "Yoğun bakım ve entübe hasta sayımızdaki artış hızı düşme eğiliminde. Başarımız izolasyona bağlı. Virüs, gücünü temas ortamından alıyor. Virüse bu fırsatı tanımayalım. Evde kalalım."

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Son dakika haberi: Sağlık Bakanı Koca açıkladı! Türkiye'de 1846 kişi corona virüsü yendi
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