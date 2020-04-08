Sözcü’nün yalanı yine elinde patladı!

Sözcü Gazetesi'nin internet sitesinde, bugün CHP'li Ekrem İmamoğlu'nun e-posta yoluyla tehdit edildiği, tehdit eden T. G. hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunulmasına rağmen, hiçbir işlem yapılmadığı iddia edildi.

Sözcü'nün bu iddiası üzerine, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan bir açıklama yapıldı.

Başsavcılık açıklamasında şu ifadelere yer verildi: "Müştekinin avukatları tarafından yapılan 28 Mart 2020 tarihli suç duyurusu, aynı gün Cumhuriyet Başsavcılığımız soruşturma defterine kaydedilmiş, "ACELE İŞ" başlığı altında İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne yazılan 30 Mart 2020 tarihli yazı ile de, 'Şüphelinin açık kimlik ve adresinin tespit edilerek yakalanması, şüphelinin cep telefonu, bilgisayar veya sosyal medya kullanımına uygun dijital materyallerine el konulması' talimatı verilmiştir. Şüphelinin yakalanması çalışmaları devam etmektedir."