"BizBize Yeteriz Türkiyem" kampanyasına karşı CHP'nin yürüttüğü ucuz muhalefet üzerine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kurtuluş Savaşı yıllarında Mustafa Kemal Atatürk'ün Tekalif-i Milliye emirleri yayınladığını hatırlatarak cevap vermişti. Erdoğan'ın zor günlerde Türk milletinin sergilediği milli dayanışma ve özveriyi vurgulamak üzere gündeme getirdiği Tekalif-i Milliye ruhu CHP'nin kimyasını bozdu. Başkan Erdoğan, koronavirüsle mücadelede milletin dayanışma gücünü, birlik ve beraberliğini sergilemek amacıyla "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" kampanyasını 7 maaşını bağışlayarak başlattı. Kampanyaya iş insanları, STK'lar, devlet kurumları ve vatandaşlardan büyük destek geldi. Bugüne kadar 1,5 milyar lira toplandı. Başkan Erdoğan önceki gün kampanyanın amacını anlatırken Kurtuluş Savaşı yıllarında Atatürk'ün Tekalif-i Milliye emirlerine atıfta bulunarak birlik ve beraberlik vurgusu yaptı. CHP yönetimi ve muhalif çevreler ise Başkan Erdoğan'ın bu açıklamasını amacından saptırarak halkın kafasını karıştırmaya yönelik algı operasyonlarına yöneldi. Sosyal medyada, "Devlet mallarınıza el koyacak" şeklinde spekülatif paylaşımlarda bulunuldu. Bu provokatif tavrın, sürekli Atatürk üzerinden siyaset yapan CHP yönetiminin kimyasının iyice bozulduğunu gösterdiği yorumları da yapıldı.SABAH yazarı, tarihçi Prof. Dr. Erhan Afyoncu, "Tekâlifi Milliye, milli yükümlülükler demektir. Milli Mücadele döneminde, Sakarya Savaşı öncesinde zorunluluktan bir kriz döneminde yapılan bir uygulamadır. Ordumuzun zafere ulaşması için milli seferberliktir. Dünya savaşından çıkmış perişan bir hâle düşmüş ordu ve kıt kaynaklardan dolayı imkânsızlıklar içinde savaşan askerlerimiz Tekâlifi Milliye ile ihtiyaçlarını temin edip, önce Sakarya Meydan Muharebesi'nde daha sonra da Büyük Taarruz'da zafere ulaşmışlardır. Topyekun mücadelenin nasıl verileceğini gösterir. Milli Mücadele'ye herkes katkıda bulunmuştur. Kimi cephede savaşmış kimi ise çorap örmüş, yük taşımış, makas, çivi, buğday, zeytinyağı vermiştir. İşte biz buna "Milli Mücadele" diyoruz" dedi.