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Vali Yerlikaya'dan önemli açıklamalar

"Dünyada maske savaşları yaşanırken, Türkiye sosyal devlet olmanın ne demek olduğunu bir kez daha gösteriyor." diyen , " pilot bölge olarak seçildi. İstanbul genelinde 65 yaş üstü 1 milyon 150 bin vatandaşımıza paketlerimizi ulaştırmaya başladık." ifadelerini kullandı

Giriş Tarihi: 8.4.2020 13:14 Güncelleme Tarihi: 8.4.2020 13:35 ABONE OL
Vali Yerlikaya'dan önemli açıklamalar

Yerlikaya'nın açıklamaları şöyle:

1 milyon 150 bin kişiye paketler ulaştırılacak.

Yaptığımız çalışmada İstanbul pilot bölge olarak seçildi.

İstanbul genelinde 65 yaş üstü 1 milyon 150 bin vatandaşımıza paketlerimizi ulaştırmaya başladık.

Herkes elini taşın altına koydu.

Kolonya için gerekli hammaddeyi tedarik eden Konya Şeker, Türk Şeker ve Mey firmalarına, kapasitlerinin önemli bir kısmını bu hayır işleri için ayıran Evyap, Eyüp Sabri Tuncer, Pereja, Eczacıbaşı, Marmara, Rebul, Deva ve Eser'e, maske teminindeki katkıları için Türkiye İhracatçılar Meclisi, İstanbul Ticaret Odası, Türkiye Giyim Sanayicileri Derneği, LCW ve Çalık Holding'e, paketleme ve lojistik faaliyetlerini üstlenen, Amazon Türkiye'ye, belki de en zoru, bu paketlerin evlere ulaşmasını sağlayan İstanbul polisimize ve jandarmamıza, tüm kamu kurum ve kuruluşlarımıza teşekkür ediyorum. Sağolsunlar varolsunlar.

Projeyi organize eden bakanlıklarımıza tekrar teşekkür ediyorum.

Büyüklerimize seslenmek istiyorum. Kıymetli büyüklerimiz sizler bizim başımızın tacısınız. Dua kapımızsınız. Hepimiz sizin için seferber oluyoruz. Bu süreçte gıda, sağlık ve hijyen malzemelerinizi evinize biz ulaştırıyoruz. Salgının üstesinden kurallara uyarak gelecek, evde kalarak virüsü yeneceğiz inşallah.

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Vali Yerlikaya'dan önemli açıklamalar
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