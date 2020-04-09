Erdoğan, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile görüştü

Başkan Erdoğan, dün Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, Kovid-19 ile mücadelede işbirliği ve ikili ilişkiler ele alındı. Erdoğan, "İki ülke halkı arasındaki dostluk sonsuz. Ticaret, finans ve havacılık gibi alanlardaki somut işbirliklerini pekiştirmeyi arzu ediyoruz. Salgın sonrasında da Çin halkına daha refah, daha mutlu bir yaşam sürdürmelerini diliyorum" derken, Cinping "Türkiye'nin mutlak surette salgını alt edeceğine inanıyoruz. Her alanda işbirliğimiz derinleşmeli" görüşünü dile getirdi.Öte yandan Başkan Erdoğan, yayımladığı mesajla Musevi vatandaşlarının Hamursuz Bayramı'nı kutladı. Erdoğan, farklı dinlerin temsilcilerine de Milli Dayanışma Kampanyası'na verdikleri destek için teşekkür etti.