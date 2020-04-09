İHH’dan ihtiyaç sahibi ailelere 1000 TL

İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı'nın koronavirüs nedeniyle işten çıkarılanlar ve gündelikçi olarak geçinen ihtiyaç sahibi ailelere başlattığı yardım kampanyasına destekler çığ gibi büyüyor. Sosyal medyada büyük yankı bulan kampanyaya bakanlardan milletvekillerine, iş dünyasından vatandaşlara kadar büyük ilgi oluştu. Devam eden kampanya kapsamında 10 günde 5 milyon TL nakdi yardım toplandı. İlk etapta kendi bütçesinden 10 milyon TL ayıran vakıf, 10 bin aileye 1000'er TL nakdi yardımda bulundu. Yardımlar İç İşleri Bakanlığı'nın 81 ilin valiliği bünyesinde kurduğu Vefa Sosyal Destek Grubu'nun tespit ettiği ailelere yapılıyor. Eş zamanlı olarak 100 bin adet kumanya ve 10 bin adet hijyen paketi veren vakıf, gelen yardımlarla destekleri sürdürüyor.

10 GÜNDE 5 MİLYON TL TOPLANDI

İHH Genel Başkanı Bülent Yıldırım, virüs nedeniyle birçok işverenin çalışanlarını işten çıkarmak zorunda kaldığını, iş yerlerini kapattığını, özellikle gündelikçi çalışarak evine ekmek götüren birçok kişinin sıkıntı çektiğini söyledi. Zor zamanlardan geciken bu günlerde Türkiye'ye dayanışma çağrısında bulunduklarını aktaran Yıldırım, "Sadece sosyal medya hesaplarımızdan duyurduğumuz yardım kampanyası büyük yankı uyandırdı. Bakanlarımız ve milletvekillerimiz kampanyamızı büyütmek için hem çağrı yaptı hem de nakdi destek sağladı. Böylece kampanyamız çığ gibi büyümeye başladı. 10 günde 5 milyon TL yardım toplandı" dedi. Bu bağışların Vefa Dostluk grubu üzerinden ailelere 1000'er TL olarak verileceğini belirten Yıldırım, "Biz bu kampanyaya 10 milyon TL bağışladık. Bu bütçeyle İlk etapta 10 bin aileye 1000'er TL nakdi yardım yapıyoruz. Yeni gelen desteklerle 100 binlerce ailemize nakdi yardımda bulunabileceğiz" diye konuştu. Yıldırım, Ramazan ayında yapılan desteklerin de büyük bölümünü, Vefa Sosyal Destek Grubu'nun tespit ettiği ailelere vermek üzere çalışma başlattıklarını ekledi.