Son Dakika Haberi | Af yasası Meclis görüşmeleri: İnfaz yasası ne zaman çıkacak? İşte düzenlemede son durum...

Türkiye'de uzun zamandır gündem konusu olan af yasası detayları, vatandaşlar tarafından araştırılıyordu. Af yasası Meclis görüşmeleri neticelenmek üzereyken, çıkacak yasanın detayları merak konusu oldu. Salı gecesi geç saatlere kadar süren af yasası düzenlemesi Meclis çalışmaları sonrasında varılan nokta ile ilgili detaylar belli oldu. Peki, ceza infaz yasası düzenlemesi ne durumda?

AF YASASI NE ZAMAN ÇIKACAK? CEZA İNFAZ İNDİRİMİ MECLİS'TEN GEÇTİ Mİ?

Af yasası son günlerin en çok konuşulan konuları arasında yer alıyor. Ceza İnfaz İndirimi ile ilgili süreç devam ederken partiler konu hakkında açıklamalar yapmaya devam ediyor.

AK Parti ve MHP gruplarının ortak hazırladığı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Adalet Komisyonunda kabul edildi.

MECLİS'TE SON DURUM

8 Nisan Çarşamba akşamı, TBMM Genel Kurulu'nda infaz teklifinin genel görüşmelerinin sona ermesinin ardından HDP grubu yoklama talep etti. Yoklama sonucunda yeterli milletvekili olmadığı gerekçesiyle TBMM Başkanvekili Levent Gök oturuma ara verdi. Aradan sonra da tekrardan yoklama yapıldı. Yine yeterli milletvekili sayısına ulaşılmayınca Gök oturumu kapattı. Bunun üzerine AK Parti milletvekilleri muhalefet milletvekillerine tepki gösterdi.