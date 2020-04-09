Son dakika: İtalya'da bilanço artıyor

İtalya'da Kovid-19 salgınından hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 610 artarak 18 bin 279'a yükseldi

SANAYİCİLER YENİDEN HAREKETE GEÇMEK İÇİN GÜN SAYIYOR

Diğer yandan, İtalya Sanayiciler Konfederasyonunun (Confindustria) kuzeydeki Lombardiya, Piyemonte, Emilia-Romagna ve Veneto bölge temsilcilikleri yaptıkları ortak açıklamayla, koronavirüs acil durumuyla yüzleşebilmek için şirketlerin yeniden açılması ve firmaların korunması konusunda mutabık kaldıklarını duyurdu.

Açıklamada, 4 bölgenin İtalya Gayri Safi Yurt İçi Hasılası'nın (GSYİH) yüzde 45'ini temsil ettiği aktarılarak, "Kuzeydeki bu 4 bölge yeniden üretime geçemezse ülke, motorunu tamamen kapatma riskiyle karşı karşıya kalır. Üretimin başlamadığı her geçen gün işleri tekrar yoluna koyamama riskini de arttırır." ifadeleri kullanıldı.

Ülke genelinde 10 Mart'tan bu yana uygulanan sıkı karantina tedbirleri bakanlar kurulu kararı ile 13 Nisan'a kadar uzatılmıştı.

İtalyan basınında çıkan haberlerde, hükümetin 13 Nisan sonrası için fabrikalar ile bazı dükkanların kademeli açılmasını değerlendirdiği belirtilmişti.