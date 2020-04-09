Son dakika: Türk profesör Ercüment Ovalı'dan heyecanlandıran coronavirüs aşısı paylaşımı! Tarih verdi...

Coronavirüs salgınını durdurmak için kolları sıvayan Türk bilim insanları arasında yer alan Prof.Dr. Ercüment Ovalı'dan heyecanlandıran bir paylaşım geldi. Ovalı, Sağlık Bakanlığı onayı ile başladıkları çalışmalara ilişkin Twitter hesabından dikkat çeken ifadeler kullandı. Ovalı, güvenli bir sistem kurduklarına değindi, tarih verdi.

OVALI'DAN HEYECANLANDIRAN PAYLAŞIM

Twitter'dan sık sık bilgi paylaşımında bulunan Ovalı son paylaşımında çok daha net ifadeler kullandı. Ovalı paylaşımında, "Artık kurduğumuz sistemin güvenli olduğu kanıtlandı. Şimdi kahramanlarım içeri giriyor. 23 Nisan için sözleştik" ifadelerini kullandı.

Ovalı'nın paylaşımı şöyle:

"7 gün 16 saat laboratuvarda çalıştıktan sonra artık kurduğumuz sistemin güvenli olduğu kanıtlandı. Şimdi kahramanlarım içeri giriyor. Kaldığım yerden onlar devam edecek. İlk ekip @YurtseverBulut, Gözde, Recai, sonra sayıları kademeli olarak artacak. 23 Nisan için sözleştik" ifadelerini kullandı.

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