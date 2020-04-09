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Ümraniye ve 'de kaçak maske operasyonu düzenlendi

Son dakika gelen bilgilere göre Ümraniye ve 'deki iki tekstil atölyesine yapılan baskında 9 bin 750 adet satışa hazır,  4 bin adet dikime hazır kaçak maske ele geçirildi. İki atölye de mühürlendi.

DHA Gündem
Giriş Tarihi: 9.4.2020 17:29 Güncelleme Tarihi: 9.4.2020 17:31 ABONE OL
Ümraniye ve Başakşehir'de kaçak maske operasyonu düzenlendi

İstanbul Emniyet Müdürlüğü görevlilerince koronavirüs tedbirleri kapsamında gerçekleştirilen denetimlerde, izin belgesiz sağlık maskesi üretimi yapıldığı yönünde bilgi edinilmesi üzerine iki ayrı tekstil atölyesine operasyon düzenlendi. Ümraniye, Altınşehir Mahallesi, Natoyolu Caddesi üzerinde bulunan bir tekstil atölyesine bugün saat 09.40 sıralarında Ümraniye İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlilerince düzenlenen operasyonda, 4 bin 750 adet satışa hazı, 2 bin adet dikime hazır halde maske ele geçirildi.

OPERASYON DÜZENLENDİ

Başakşehir, Güvercintepe Mahallesi, Fatih Caddesi üzerinde faaliyet gösteren bir tekstil atölyesinde de izin belgesiz sağlık maskesi üretimi yapıldığı bilgisi üzerine Başakşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlilerince operasyon düzenlendi. Atölyedeki aramalarda ise 5 bin adet satışa hazır halde maske, 2 bin adet dikime hazır halde maske ele geçirildi. İki işyeri de zabıta ekiplerince mühürlenerek faaliyetlerine son verildi.

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Ümraniye ve Başakşehir'de kaçak maske operasyonu düzenlendi
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