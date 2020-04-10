Antalya Balık Hali’nde de aynı manzara!

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin Gürpınar Su Ürünleri Hali'nde belediye çalışanlarından balıkçılara kadar koruyucu maske kullanılmadığı görüntülendi.

CHP'li Antalya Büyükşehir Belediyesi Balık Hali'nde de aynı manzara yaşanıyor. Halde çekilen fotoğrafta ne sosyal mesafeye uyulduğu ne de maske kullanımı kuralına riayet edildiği görülüyor.

CHP'NİN BALIK HALİNDE TEDBİR YOK

Sabah'ın beşinde balık halinde çekilen fotoğraf karesinde balık hali görevlileri ve balıkçıların iç içe olmaları dikkat çekiyor.



BAKANIM BUNA DA ÇÖZÜM BULUNMASI GEREKİYOR

CHP'li belediyenin ihmalkarlığına sosyal medyadan eleştiri yağıyor. Koronavirüs salgına dikkat çeken bir sosyal medya kullancısı, "Antalya hali bakanım buna da bir çözüm bulunması gerek. Antalya balık hali dilimde tüy bitti. Bir görün artık şunu! Her yere müdahale ediyorsunuz, burada hiçbir önlem yok! " diyor.