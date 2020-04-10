Güneşe aldanmayın! Coronavirüste tehlike sürüyor ve asıl kritik haftalara giriyoruz

Koronavirüs kabusu tüm dünyayı sarmaya devam ediyor. Havaların ısınmasını fırsat bilenler ise kabusun yarattığı korkuya aldırış etmeyip, 'bana bir şey olmaz' deyip yasakları çiğniyor, kendi de dahil herkesi tehlikeye atıyor. Yurdun dört bir yanında uzmanların 'evde kalın' çağrılarına uymayan çok sayıda vatandaş, yasağa rağmen sokağa çıktı. Güneşli havayı görenler kendini dışarı attı. Çarşı, cadde ve pazarlarda çok sayıda insanın sosyal mesafe kuralını dikkate almadan dolaştığı gözlendi.

ÖNÜMÜZDEKİ İKİ HAFTA KRİTİK

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu üyeleri uzmanlar yasağa uymayanlara, "Lütfen 'evde kalın' ve kontrol altına alınan bu süreci bozmayın. Bu iki hafta çok önemli. Virüsün seyri bu hafta daha da netleşecek" uyarısını yaptı. İşte Bilim Kurulu üyelerinin yasağı delen vatandaşlara uyarıları:

