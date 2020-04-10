Mehmet Öz: Dünyada 2 tane virüs var

Tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs salgını (Kovid-19) nedeniyle dünya genelinde 95 binden fazla insan hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı ise 1 milyon 600 bine yaklaştı. Bütün ülkeler salgını önlemek amacıyla aşı ve ilaç çalışmalarını sürdürürken, ABD'de yaşayan dünyaca ünlü Kalp Cerrahı Prof. Dr. Mehmet Öz, virüs ile ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu.

"EN YÜKSEK NOKTAYI GÖRDÜK"

Dr. Öz YouTube kanalında Dr. Halit Yerebakan ile bir söyleşi gerçekleştirdi. Öz, ABD'deki son gelişmeleri de anlatarak virüsün mutasyon geçirdiğini belirtti.Ölüm rakamlarının arttığını ama yoğun bakımdaki hasta sayısının biraz düşmeye başladığını belirten Öz, "Umarım önümüzdeki haftalarda daha da düşmeye başlayacağız. Kapatmadan sonra 24 gün gerekiyor. En yüksek noktayı gördük. 1 Mayıs'a kadar inşallah aşılacak. Büyük şehirlerde şehri kapatmak önemli. New York'ta bu yapıldı" ifadelerini kullandı.

"İKİ KORONAVİRÜS VAR"

Prof. Dr. Mehmet Öz, şu anda 2 tip koronavirüsün olduğunu ve birinci virüsün çok daha tehlikeli olduğunu belirterek, "İkincisi mutasyon ile oluştu. Bu insanlar için daha az tehlikeli. Şu anda dünyada önde giden virüs o" diye konuştu.

Dr. Öz, konuşmasını şu şekilde sürdürdü:

Artık herkes iki virüs olduğunu kabul ediyor. Bu aslında Çin'de başladı. Wuhan'da ilk virüs daha tehlikeliydi. Ama bu dünyanın yüzde 30'una etki etti. Öbür virüs daha kuvvetli. Bu virüsler ikiz kardeş gibi birbirlerine çok benziyorlar. Aralarında ufak bir fark var. Zaten 2 haftada bir çok ufak mutasyonlar oluyor. Ama bence bunların aşıya etkisi olmayacak. Tek bir aşıyla bunları halledebileceğiz.





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