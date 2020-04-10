MSB'den son dakika sınav açıklaması: 2020 MSÜ sınavı ertelendi... İşte yeni tarih!

Milli Savunma Bakanlığı, 2020 Milli savunma Üniversitesi sınavına ilişkin flaş bir açıklama yaptı. Açıklamada, sınavın ertelendiği duyuruldu.

MSB'den yapılan açıklamaya göre; 2020 MSÜ sınavı 14 Haziran 2020'de yapılacak.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Covid-19 salgını nedeniyle 2020 MSÜ Sınavı ÖSYM Başkanlığınca 14 Haziran 2020 tarihine ertelenmiştir. 13 Nisan-01 Mayıs tarihleri arasında yapılacağı duyurulan MSÜ Askeri Öğrenci Aday Tercih İşlemleri ileri bir tarihe ertelenmiş olup, tercih tarihleri bilahare duyurulacaktır.

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