Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Gündem Haberleri MSB'den son dakika sınav açıklaması: 2020 MSÜ sınavı ertelendi... İşte yeni tarih!

'den sınav açıklaması: 2020 MSÜ sınavı ertelendi... İşte yeni tarih!

Milli Savunma Bakanlığı'ndan açıklaması geldi. Yapılan açıklamada on binlerce öğrencinin katılacağı MSÜ sınavının ertelendiği duyuruldu. , açıklamasında yeni sınav tarihine de yer verdi. İşte son dakika haberinin ayrıntıları...

Giriş Tarihi: 10.4.2020 15:17 Güncelleme Tarihi: 10.4.2020 15:46 ABONE OL
MSB'den son dakika sınav açıklaması: 2020 MSÜ sınavı ertelendi... İşte yeni tarih!

Milli Savunma Bakanlığı, 2020 Milli savunma Üniversitesi sınavına ilişkin flaş bir açıklama yaptı. Açıklamada, sınavın ertelendiği duyuruldu.

MSB'den yapılan açıklamaya göre; 2020 MSÜ sınavı 14 Haziran 2020'de yapılacak.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Covid-19 salgını nedeniyle 2020 MSÜ Sınavı ÖSYM Başkanlığınca 14 Haziran 2020 tarihine ertelenmiştir. 13 Nisan-01 Mayıs tarihleri arasında yapılacağı duyurulan MSÜ Askeri Öğrenci Aday Tercih İşlemleri ileri bir tarihe ertelenmiş olup, tercih tarihleri bilahare duyurulacaktır.

Ertelenen MSÜ sınavı ne zaman yapılacak? ÖSYM ile 2020 MSÜ yeni ve güncel sınav tarihi bilgisi

YKS ertelendi mi? Üniversite sınavı ne zaman yapılacak? ÖSYM ertelenen sınavlar listesi MEB ve ÖSYM 2020 yeni sınav takvimi ile hangi sınavlar ertelendi? KPSS, LGS, YKS, MSÜ, DGS, ALES, AÖL ertelendi mi, ne zaman yapılacak?

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
ARKADAŞINA GÖNDER
MSB'den son dakika sınav açıklaması: 2020 MSÜ sınavı ertelendi... İşte yeni tarih!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA