OPEC toplantısı ne zaman, saat kaçta yapıldı? Kritik OPEC toplantı sonucu ne oldu?

Rusya'nın liderliğindeki diğer petrol üreticilerinin oluşturduğu OPEC toplantısı ne zaman yapılacak sorusunun yanıtı araştırılıyor. Gündemdeki konular arasında yer alan toplantı geçtiğimiz günlerde yapılacak olup bazı sorunlar nedeniyle ertelenmişti. Düzenlenecek olan toplantıda ele alınmak üzere; üç aylık bir üretimin üzerinde konuşulacak. 1960 yıllarında petrol üreticisi ve ihracatçısı ülkelerin kurduğu bir oluşum olarak bilinen OPEC toplantısı ne zaman, saat kaçta yapılacak? Kritik OPEC toplantı sonucu ne oldu?

OPEC TOPLANTISI NE ZAMAN YAPILACAK? OPEC TOPLANTI SONUCU NE OLDU?

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü olarak bilinen OPEC toplantısının ne zaman yapılacağı merak ediliyor. 6 Nisan tarihinde yapılması planlanan toplantı bazı sorunlar nedeniyle başka bir tarihe ertelenmişti. Hal böyle olunca toplantının tarihi ve saati araştırılır hale geldi. Buna göre; kritik OPEC toplantı sonucu ne oldu?

İşte yanıtı!