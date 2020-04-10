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toplantısı ne zaman, saat kaçta yapıldı? Kritik OPEC toplantı sonucu ne oldu?

Dünya petrol ihracatında önemli bir konuma sahip olan Cenova merkezli kurulan toplantısı ne zaman, saat kaçta yapılacak sorusunun yanıtı merak ediliyor. Petrol fiyatlarındaki sert düşüşün önüne geçmek için yapılan toplantı Rusya önderliğindeki ülkelerin oluşturduğu bir toplantı olacak. Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü anlamına gelen kritik ? Bazı üretici ülkeler arasındaki toplantının 6 Nisan'da video konferans yoluyla yapılacağı daha önce açıklanmıştı ancak bir takım sorunlar nedeniyle toplantı ertelendi. Buna göre; , saat kaçta yapıldı? OPEC toplantı sonucu ne oldu?

Giriş Tarihi: 10.4.2020 12:54 Güncelleme Tarihi: 10.4.2020 12:56 ABONE OL
OPEC toplantısı ne zaman, saat kaçta yapıldı? Kritik OPEC toplantı sonucu ne oldu?

Rusya'nın liderliğindeki diğer petrol üreticilerinin oluşturduğu toplantısı ne zaman yapılacak sorusunun yanıtı araştırılıyor. Gündemdeki konular arasında yer alan toplantı geçtiğimiz günlerde yapılacak olup bazı sorunlar nedeniyle ertelenmişti. Düzenlenecek olan toplantıda ele alınmak üzere; üç aylık bir üretimin üzerinde konuşulacak. 1960 yıllarında petrol üreticisi ve ihracatçısı ülkelerin kurduğu bir oluşum olarak bilinen , saat kaçta yapılacak? Kritik OPEC toplantı sonucu ne oldu?

OPEC TOPLANTISI NE ZAMAN YAPILACAK? OPEC TOPLANTI SONUCU NE OLDU?

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü olarak bilinen OPEC toplantısının ne zaman yapılacağı merak ediliyor. 6 Nisan tarihinde yapılması planlanan toplantı bazı sorunlar nedeniyle başka bir tarihe ertelenmişti. Hal böyle olunca toplantının tarihi ve saati araştırılır hale geldi. Buna göre; kritik OPEC toplantı sonucu ne oldu?

İşte yanıtı!

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OPEC toplantısı ne zaman, saat kaçta yapıldı? Kritik OPEC toplantı sonucu ne oldu?
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