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, ? Sokağa çıkma yasağı ne kadar sürecek?

Çin’de ortaya çıkarak tüm dünyayla birlikte ülkemizde de etkili olan corona virüsüne ilişkin son dakika gelişmeleri yaşanmaya devam ediyor. Alınan bilgilere göre ülkemizde koronavirüs önlemleri kapsamında alınan tedbirlere bir yenisi eklenerek 31 Büyükşehir statüsündeki ilde sokağa çıkma yasağı getirildi. Bu haberin duyulması sonrasında vatandaşlarımız kapsama alınan 31 ili ve sokağa çıkma yasağının ne zaman olacağı, saat kaçta başlayıp kaçta biteceği ile sokağa çıkma yasağının ne kadar süreceğini merak ediyor. İşte son dakika gelişmesinden ayrıntılar…

Giriş Tarihi: 10.4.2020 22:41 Güncelleme Tarihi: 10.4.2020 22:40 ABONE OL
Sokağa çıkma yasağı ne zaman, saat kaçta başlıyor? Sokağa çıkma yasağı ne kadar sürecek?

Tüm dünyada etkili olan corona virüsü pandemisine ilişkin son dakika gelişmeleri yaşanmaya devam ediyor. Son olarak alınan bilgilere göre ülkemizde Büyükşehir statüsündeki 31 ilimizde sokağa çıkma yasağı getirildi. Bu gelişme sonrasında vatandaşlarımız kapsam dahilinde olan 31 ilimizi ve sokağa çıkma yasağı ne zaman, saat kaçta başlıyor sorularıyla beraber sokağa çıkma yasağı ne kadar sürecek merak etmeye başladı. İşte son dakika gelişmesinden tüm detaylar…

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA BAŞLIYOR?

İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklama şu şekilde;

10.04.2020 tarihi saat 24:00 ile 12.04.2020 tarihi saat 24:00 arasında Büyükşehir statüsündeki 30 ilimiz (Adana, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bursa, Denizli, Diyarbakır, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Hatay, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Kayseri, Kocaeli, Konya, Malatya, Manisa, Mardin, Mersin, Muğla, Ordu, Sakarya, Samsun, Şanlıurfa, Tekirdağ, Trabzon, Van) ile Zonguldak il sınırları içinde bulunan tüm vatandaşlarımızın sokağa çıkmaları yasaklanmıştır.

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Sokağa çıkma yasağı ne zaman, saat kaçta başlıyor? Sokağa çıkma yasağı ne kadar sürecek?
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