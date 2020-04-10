Sokağa çıkma yasağı ne zaman, saat kaçta başlıyor? Sokağa çıkma yasağı ne kadar sürecek?

Tüm dünyada etkili olan corona virüsü pandemisine ilişkin son dakika gelişmeleri yaşanmaya devam ediyor. Son olarak alınan bilgilere göre ülkemizde Büyükşehir statüsündeki 31 ilimizde sokağa çıkma yasağı getirildi. Bu gelişme sonrasında vatandaşlarımız kapsam dahilinde olan 31 ilimizi ve sokağa çıkma yasağı ne zaman, saat kaçta başlıyor sorularıyla beraber sokağa çıkma yasağı ne kadar sürecek merak etmeye başladı. İşte son dakika gelişmesinden tüm detaylar…

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA BAŞLIYOR?

İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklama şu şekilde;

10.04.2020 tarihi saat 24:00 ile 12.04.2020 tarihi saat 24:00 arasında Büyükşehir statüsündeki 30 ilimiz (Adana, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bursa, Denizli, Diyarbakır, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Hatay, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Kayseri, Kocaeli, Konya, Malatya, Manisa, Mardin, Mersin, Muğla, Ordu, Sakarya, Samsun, Şanlıurfa, Tekirdağ, Trabzon, Van) ile Zonguldak il sınırları içinde bulunan tüm vatandaşlarımızın sokağa çıkmaları yasaklanmıştır.

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