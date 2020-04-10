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Son dakika: ’da halk fırın ve markete hücum etti, ancak fırınlar açık kalacak!

’de 31 şehirde ilan edildi. ’daki ilçelerde ise halk sokağa çıkma yasağını duyunca fırın ve marketlere hücum etti. Bazı fırın önlerinde yığılmalar oldu, bazı eczane önlerinde kavga çıktı. Ancak İçişleri Bakanlığı’nın genelgesine göre fırınlar sokağa çıkma yasağı boyunca açık kalacak. Halkın fırınlara akın etmesine gerek yok! İşte son dakika haberinin detayları

DAMLA KAYA Gündem
Giriş Tarihi: 10.4.2020 23:19 Güncelleme Tarihi: 10.4.2020 23:50 ABONE OL
Son dakika: İstanbul’da halk fırın ve markete hücum etti, ancak fırınlar açık kalacak!

'de koronavirüse karşı alınan tedbirlere bir yenisi daha eklendi. İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre 30 büyükşehir ve Zonguldak'ta bu gece 24.00'dan itibaren pazar gecesi 24.00'a kadar ilan edildi.

BAĞCILAR'DA FIRINA HÜCUM EDİLDİ

'da bu şehirlerden biriydi. İstanbul'da birçok vatandaş sokağa çıkma yasağının başlayacağını duyunca fırınlara ve marketlere hücum etti. İstanbul'un Bağcılar İlçesi'nde de durum farklı değildi. Bağcılar İlçesi Tabya'da ekmek almak için dışarı çıkan halk, bir fırının önüne yığıldı.

İstanbul'da halk fırın ve markete hücum etti, ancak fırınlar açık kalacak! | Video

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Son dakika: İstanbul’da halk fırın ve markete hücum etti, ancak fırınlar açık kalacak!
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