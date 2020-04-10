Son dakika: İstanbul’da halk fırın ve markete hücum etti, ancak fırınlar açık kalacak!

Türkiye'de koronavirüse karşı alınan tedbirlere bir yenisi daha eklendi. İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre 30 büyükşehir ve Zonguldak'ta bu gece 24.00'dan itibaren pazar gecesi 24.00'a kadar sokağa çıkma yasağı ilan edildi.

BAĞCILAR'DA FIRINA HÜCUM EDİLDİ

İstanbul'da bu şehirlerden biriydi. İstanbul'da birçok vatandaş sokağa çıkma yasağının başlayacağını duyunca fırınlara ve marketlere hücum etti. İstanbul'un Bağcılar İlçesi'nde de durum farklı değildi. Bağcılar İlçesi Tabya'da ekmek almak için dışarı çıkan halk, bir fırının önüne yığıldı.

İstanbul'da halk fırın ve markete hücum etti, ancak fırınlar açık kalacak! | Video