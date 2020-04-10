Yeşilay psikolojik destek hattını açtı: 100 psikolog işbaşında

Yeşilay 100. Yılına girdiği şu günlerde koronavirüs salgınına karşı da mücadele ediyor. Yeşilay Genel Başkanı Prof. Dr. Mücahit Öztürk, koronavirüsü salgınına karşı ücretsiz psikolojik destek hizmeti sunuyor. Yeşilay'ın psikolojik danışma hattı bugün hizmete açılıyor. Hattın numarası ise 444 9 801. Bu hat, koronavirüs salgını dolayısıyla yoğun kaygı yaşayan, psikolojik rahatsızlık belirtisi gösteren kişilere ücretsiz psikolojik destek hizmeti veriyor. Görevli 100 psikolog, telefon görüşmelerine ek olarak online görüşme seansları da gerçekleştiriliyor

100. yılına giren Yeşilay, bağışıklık sistemini zayıflatan bağımlılık için ve koronavirüsü salgınına karşıda önlemler aldı. Yeşilay Genel Başkanı Prof. Dr. Mücahit Öztürk, koronavirüs salgınına karşı Yeşilay şubelerini seferber etti. 41 Yeşilay Danışma Merkezi hizmetlerini internet ortamında sürdürmeye başladı. Yeşilay koronavirüsü salgınına karşı ücretsiz psikolojik destek hizmetini de faaliyete geçirdi.

YEŞİLAY'IN 444 9 801 ÜCRETSİZ PSİKOLOJİK DESTEK HATTI

Türkiye genelinde 81 ilde 117 şube ve 45 Yeşilay Danışmanlık Merkezi ile yaygın bir yapılanmaları olduğunu belirten Yeşilay Genel Başkanı Prof. Dr. Mücahit Öztürk, psikolojik danışma hattı ile ilgili bilgiler paylaştı.

Öztürk şöyle dedi: Koronavirüs kapsamında halkımızın yaşadığı panik, kaygı ve belirsizlik durumuna karşı yeni bir çalışma da hayata geçiriyoruz. 444 9 801 numarasıyla yeni psikolojik danışma hattımızı bugün hizmete açıyoruz. Bu hat, koronavirüs salgını dolayısıyla yoğun kaygı yaşayan, psikolojik rahatsızlık belirtisi gösteren kişilere ücretsiz psikolojik destek hizmeti veriyor. Görevli 100 psikolog, telefon görüşmelerine ek olarak online görüşme seansları da gerçekleştiriliyor. Psikologlara 'Anksiyete ile Başa Çıkma Teknikleri' üzerine bir eğitim vererek onların mesleki gelişimini de destekleyeceğiz. Bu sayede vatandaşlarımızın, hattımızı arayarak ücretsiz hizmet alabilmelerini ve bu zorlu süreçle başa çıkabilmelerine destek olmayı amaçlıyoruz. "