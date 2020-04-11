31 ilde 2 gün sokağa çıkma yasağı

Koronavirüsle mücadele kapsamında İçişleri Bakanlığı flash bir karar aldı. 10 Nisan saat 24.00 ile 12 Nisan saat 24.00 arasında 30 büyükşehirle Zonguldak'ta sokağa çıkma yasağı getirildi.Valiliklere gönderilen genelgede, "10.04.2020 tarihi saat 24:00 ile 12.04.2020 tarihi saat 24:00 arasında Büyükşehir statüsündeki 30 ilimiz (Adana, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bursa, Denizli, Diyarbakır, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Hatay, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Kayseri, Kocaeli, Konya, Malatya, Manisa, Mardin, Mersin, Muğla, Ordu, Sakarya, Samsun, Şanlıurfa, Tekirdağ, Trabzon, Van) ile Zonguldak il sınırları içinde bulunan tüm vatandaşlarımızın sokağa çıkmaları yasaklanmıştır" ifadeleri yer aldı.Genelgeye göre; yasaktan muaf tutulacak işyerleri/kurumlar ve görevliler/vatandaşlar şöyle:Fırın ve unlu mamül ruhsatlı iş yerleri, sağlık kurumları, hastaneler ve eczaneler.PTT, kargo ve su dağıtım şirketi, demirçelik ve cam sektörlerinde faaliyet yürüten iş yerleri, soğuk hava depoları gibi çalışması zorunlu bulunan yerler.Elektrik, su, doğalgaz, telekomünikasyon gibi kesintiye uğramaması gereken tedarik sistemlerinin sürdürülmesi ve arızalarının giderilmesinde görevli olanlar.Kızılay koordinesinde kan ve plazma bağışı için randevusu olanlar.Birinci derece yakınlarının cenaze defin işlemlerini gerçekleştirecekler.Tüm sağlık ürünleri ve tıbbi malzemelerin üretiminin yapıldığı iş yerleri.Valilikler/kaymakamlıklar tarafından belirlenecek akaryakıt istasyonu ve veteriner klinikleri.Doğalgaz, elektrik, petrol sektöründe stratejik olarak faaliyet yürüten büyük tesis ve işletmeler (Tüpraş, termik ve doğalgaz çevrim santralleri gibi).Hayvan barınak, çiftlik ve bakım merkezleri.TBMM çalışanları, kamu düzeni ve güvenliğinin sağlanmasında görevli olanlar, acil çağrı merkezler çalışanları, elektrik, su, doğalgaz, telekomünikasyon vb. kesintiye uğramaması gereken tedarik sistemlerinin sürdürülmesi ve arızalarının giderilmesinde görevli olanlar, ürün ve/veya malzemelerin naklinde lojistiğinde yurt içi ve dışı taşımacılık kapsamında görevli olanlar.Gazete, radyo ve televizyon kuruluşlarında görevli olanlar, yaşlı bakımevi, huzurevi, rehabilitasyon merkezleri, çocuk evleri vb. sosyal koruma/bakım merkezleri çalışanları.Bu arada kararın ardından bazı vatandaşlar, market, büfe, fırın, benzin istasyonu gibi yerlere akın ederek uzun kuyruklar oluşturdu.İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Milletimizin telaşı var bunu normal karşılıyorum ama telaşa gerek yok. Fırınlar açık, kendi araçlarıyla ekmek dağıtabilecek" açıklaması yaptı.

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