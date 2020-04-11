Acil servisin maskeli kahramanları!

Anadolu Ajansı, pandemi hastanesi olarak hizmet veren Gazi Üniversitesi Hastanesi Acil Servisi'nde, sağlık görevlilerinin zorlu mesaisini görüntüledi. Salgının ortaya çıktığı tarihten bu yana gerekli önlemler alınarak çalışmaların sürdürüldüğü Gazi Üniversitesi Hastanesine, bu süreçte Kovid-19 şüphesiyle başvuranların kontrolleri özveriyle yapılıyor. Yoğun mesaileri süresince uzun süre tıbbi maske ve koruyucu gözlük takmak zorunda kalan sağlık çalışanları, vatandaşlara, pandemi süresince evde kalmaları ve sosyal mesafe kuralına uymaları çağrısında bulunuyor.