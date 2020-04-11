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Acil servisin maskeli kahramanları!

Hastanesi Acil Servisi'ndeki sağlık görevlilerinin zorlu mesaisi görüntülendi. Kimi haftalarca evine gitmeyen, kimi aynı evde yaşadığı aile üyelerinden kendini tecrit eden, kimi ise salgınla mücadelede gönüllü olarak acil serviste hizmet veren sağlık çalışanları, toplum sağlığı için kendi önceliklerini hiçe sayıyor. hastanesinde çalışmayı bu süreçte adeta "vatan görevi" olarak gören sağlıkçıların, vatandaşlardan tek isteği evde kalmaları. İşte kendi ağızlarından sağlık çalışanlarının çarpıcı ve anlamlı sözleri!

Giriş Tarihi: 11.4.2020 12:19 Güncelleme Tarihi: 11.4.2020 12:23 ABONE OL
Acil servisin maskeli kahramanları!

Anadolu Ajansı, hastanesi olarak hizmet veren Hastanesi Acil Servisi'nde, sağlık görevlilerinin zorlu mesaisini görüntüledi. Salgının ortaya çıktığı tarihten bu yana gerekli önlemler alınarak çalışmaların sürdürüldüğü Gazi Üniversitesi Hastanesine, bu süreçte Kovid-19 şüphesiyle başvuranların kontrolleri özveriyle yapılıyor. Yoğun mesaileri süresince uzun süre tıbbi maske ve koruyucu gözlük takmak zorunda kalan sağlık çalışanları, vatandaşlara, pandemi süresince evde kalmaları ve sosyal mesafe kuralına uymaları çağrısında bulunuyor.

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Acil servisin maskeli kahramanları!
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