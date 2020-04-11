Çifte kumar operasyonu!

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kovid-19 tedbirleri kapsamında kumar oynatılan mekânlara ilişkin çalışma başlattı. Dev kumar operasyonunu Sancaktepe İlçe Emniyet Müdürlüğü, Sultanbeyli İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlileri yaptı.

SANCAKTEPE'DE KUMAR BASKINI

Sancaktepe Emniyet Müdürlüğü dün saat 23.00 sularında Sancaktepe ilçesi Atatürk Mahallesi Atatürk Caddesi'ndeki bir adreste sanal tombala oynatıldığı yönünde ihbar gelmesi üzerine mekâna baskın yaptı. İş yeri içerisinde 11 kişiye ve bu şahıslardan altısının bilgisayar üzerinden sanal tombala oynadığı görüldü.





SANCAKTEPE'DE 34 BİN 980 LİRA İDARİ PARA CEZASI KESİLDİ, MEKÂN MÜHÜRLENDİ

Şüphelilerin kumar oyunundan kazandıkları 350 lira muhafaza altına alındı. İş yerinde bulunan şüphelilere, "1593 Sayılı Hıfzıssıhha Kanununa Muhalefet" suçuna istinaden 3 bin 180 lira olmak üzere toplam 34 bin 980 lira idari para cezası işlemi uygulandı.

Ayrıca iş yeri çalışanı iki şüpheli "Kumar Oynanmasına Yer ve İmkân Sağlama" suçundan adli işlem yapıldı. Ruhsatsız olduğu belirlenen iş yeri Sancaktepe İlçe Zabıta Müdürlüğü ekiplerince mühürlendi.

FATİH'TE TOPLAM 14 BİN 320 LİRA PARA CEZASI KESİLDİ

Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü polislerince dün saat 03.00 sularında Katipkasım Mahallesi Mermerciler Caddesi'nde bulunan Ramazan S. isimli şüpheliye ait iş yerinin açık olduğu, içeride bulunan 24 kişiden sekiz şahsın masada oturdukları ve kumar oynadıkları tespit edildi.

Emniyet mensuplarınca yapılan kontrollerde bin 60 lira para, 40 tane kumar pulu, 104 adet iskambil kâğıdı ele geçirildi.

Sekiz şahsın her birine konuyla ilgili bin liradan 8 bin lira para cezası kesildi. 16 şahsa ise emre aykırı davranıştan 395 liradan 6 bin 320 lira olmak üzere toplam 14 bin 320 lira idari para cezası uygulandı.

7 BİN LİRA PARA CEZASI KESİLDİ

Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü iki gün önce saat 01.00 sularında Aksaray Mahallesi'nde bir adrese baskın yaptı. Söz konusu adreste bilgisayar üzerinden sanal ortamda kumar oynatıldığı tespit edildi. İş yeri sahibi şüpheli Efrahim E. ile yedi şahsın kumar oynadıkları görüldü.

Emniyet güçleri tarafından altı tane dizüstü bilgisayar ele geçirildi. Kumar oynamak suçundan yedi şahsın her birine bin liradan toplam 7 bin lira idari para cezası kesildi.

İŞ YERLERİ MÜHÜRLENDİ

Söz konusu iş yeri sahibi hakkında "Kumar Oynanmasına Yer ve İmkân Sağlama" suçundan adli işlem yapılarak şahıslar adli makamlarca serbest bırakıldı. Ruhsatsız olarak faaliyet gösterdiği belirlenen iş yerlerini Fatih İlçe Zabıta Müdürlüğü ekipleri tarafından mühürlendi, faaliyetlerine de son verildi.

SULTANBEYLİ'DE 19 BİN 80 LİRA PARA CEZASI KESİLDİ

Sultanbeyli İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlileri dün Mehmet Akif Mahallesinde bulunan bir adreste kumar oynatıldığı yönünde bilgi edindi. Bahse konu adreste yapılan kontrollerde iş yerinin masa ve sandalyelerle donatılmış olduğu ve içerisinde altı şahsın bulunduğu görüldü. Altı şahsın her birine "1593 Sayılı Hıfzıssıhha Kanununun 282. Maddesi gereğince 3 bin 180 liradan toplam 19 bin 80 lira idari para cezası kesildi. Sultanbeyli İlçe Zabıta Müdürlüğü ekiplerince mühürlendi.