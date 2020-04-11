Koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında belediyeler farkındalık yaratan billboard ve afiş çalışmasıyla vatandaşların evde kalması gerektiğine dikkat çekiyor. Trabzon'un Arsin ilçesinde belediye, sokaklardaki billboardlara yöresel şiveli, "Ne demek Evde olmay", "Evdekileri kovermeyin", "Darlanma Arsin", "Yalağuz Kalma", "Evde durun daa" yazıları asarak, esprili bir şekilde vatandaşların evde kalmasını istedi.

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'EVDE DUR ABİSİNİN'

Vatandaşlar tarafından tebessümle karşılanan bu uyarıyla alakalı açıklama yapan Arsin Belediye Başkanı Muhammet Sait Gürsoy, "Koronavirüs salgınıyla mücadelemiz devam ediyor, bu malum salgınla mücadelede en büyük silah hijyen ve evde kal kuralına uymak. Karadeniz insanı neşeli, esprili ve mutludur. Biz de bu şekilde vatandaşlarımıza evde kalmaları için mesaj vermek istedik" dedi. Karabük'ün Safranbolu ilçesinde ise belediye billboardlara yöresel dille hazırlanmış, "Kapıyu gıygaşuk bırakma", "Bi hora geçü", "Evde dur abisinin" ve "Düzelü bee..." ifadelerinin yer aldığı afişler astırdı. Afişler okuyan vatandaşları gülümsetti.

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Şanlıurfa Siverek'te ise 21 yaşındaki Osman Serhat adlı genç yöresel dille bir afiş hazırlayıp kendi üzerine yapıştırdı. Serhat, "Kurçimi olasan Siverek, çığarı çığma evde kal - Başın kırılsın Siverek, dışarı çıkma evde kal" afişi hazırlayıp caddede gezerek vatandaşları uyarıyor. Serhat'ın üzerindeki yazıyı gören vatandaşlar kısa süreli şaşkınlık yaşıyor. Uyarılara aldırmayan vatandaşlara yönelik böyle bir yazıyı yazdığını belirten Serhat, "Uyarıları dikkate almayan vatandaşlarımız dışarı çıkmaya devam ediyor. Bu da salgının bulaşma riskini yükselttiği için ben de kendi imkânlarımla yöresel dille uyarı yaparak dışarı çıkmamalarını istedim" dedi. Tokat'ın Erbaa ilçesinde ise billboardlara yöresel dilin kullanıldığı, "Eccük daha sabır Erbaa", "Meydanda ağleşmeyin", "Gıldır gıcık işler için dışarı çıkmayın", "Evde kal heğri, dip dibe sorutmayın" şeklinde afişler asılmıştı. Belediye Başkanı Ertuğrul Karagöl, devletin "Evde kal" çağrısına dikkati çekmek, vatandaşları yöresel dille biraz da mizah katarak uyarmak istediklerini söylemişti.



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