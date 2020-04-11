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İletişim Başkanlığı: Vatandaşlarımızın temel ihtiyaçları karşılanıyor

İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada sokağa çıkma yasağı uygulanan şehirlerde vefa sosyal destek grupları, valilikler ve yerel yönetimlerle vatandaşların ihtiyacı karşılandığı kaydedildi

Giriş Tarihi: 11.4.2020 20:59 Güncelleme Tarihi: 11.4.2020 21:10 ABONE OL
İletişim Başkanlığı: Vatandaşlarımızın temel ihtiyaçları karşılanıyor

İletişim Başkanı Fahrettin Altun sosyal medya hesabından sokağa çıkma yasağı hakkında açıklama yaptı.

Altun yaptığı paylaşımında vatandaşların temel ihtiyaçlarının karşılandığını vurgulayarak "Sokağa çıkma yasağı uygulanan şehirlerimizde vefa sosyal destek gruplarımız, valiliklerimiz ve yerel yönetimlerimizle vatandaşlarımızın ihtiyacını karşılıyoruz. Meslek liselerimizde üretilen maske ve yüz koruyucu siperlikleri ise vatandaşlarımızın kullanımına sunuyoruz." ifadelerine yer verdi

Altun paylaşımında sokağa çıkma yasağı ve corona virüsle mücadelede son gelişmeleri anlatan bir grafik paylaştı.


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İletişim Başkanlığı: Vatandaşlarımızın temel ihtiyaçları karşılanıyor
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