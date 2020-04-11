İletişim Başkanlığı: Vatandaşlarımızın temel ihtiyaçları karşılanıyor

İletişim Başkanı Fahrettin Altun sosyal medya hesabından sokağa çıkma yasağı hakkında açıklama yaptı.

Altun yaptığı paylaşımında vatandaşların temel ihtiyaçlarının karşılandığını vurgulayarak "Sokağa çıkma yasağı uygulanan şehirlerimizde vefa sosyal destek gruplarımız, valiliklerimiz ve yerel yönetimlerimizle vatandaşlarımızın ihtiyacını karşılıyoruz. Meslek liselerimizde üretilen maske ve yüz koruyucu siperlikleri ise vatandaşlarımızın kullanımına sunuyoruz." ifadelerine yer verdi

Altun paylaşımında sokağa çıkma yasağı ve corona virüsle mücadelede son gelişmeleri anlatan bir grafik paylaştı.



