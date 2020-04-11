Kutsal ittifaktan çirkin yalan

İstanbul Sancaktepe'de bulunan Canan Eczanesi'nin sahibi İsmail Durmuş, koronavirüs salgını sebebiyle vefat etti.

CHP'li Veli Ağbaba ile HDP'li Ahmet Şık ilginç bir şekilde AK partili Sancaktepe belediyesinin İsmail Durmuş'un Canan Eczanesi'ni dezenfekte etmediğini ileri sürdü.





Her iki isim de sosyal medyadan bu yönde paylaşımlar yaptı. Fakat gerçek çok başka çıktı.

2 KEZ DEZENFEKTE EDİLDİ



Koronavirüs(Covid-19)dan dolayı vefat eden İsmail Durmuş'un işlettiği Canan Eczanesi'nin 30 Mart ve 6 Nisan'da 2 kez dezenfekte edildiği anlaşıldı.

CHP ve HDP'lilerin bir ölüm üzerinden hiç bir araştırma yapmadan siyaset yapmak adına yalan bilgi paylaşması çok şaşırttı.

İŞTE O BELGELER:





SANCAKTEPE BELEDİYE BAŞKANI DA AÇIKLAMA YAPTI

Sancaktepe Belediye Başkanı Şeyma Döğücü yaptığı açıklamada "Sosyal medyada bugün itibarıyla Belediyemizin merhum Eczacı İsmail Durmuş'un taleplerine cevap verilmediği iddia edilmektedir. Görüntülerde görüleceği gibi eczaneye gidilmiş, talep değerlendirilmiş, dezenfekte işlemi bir değil iki kez yapılmıştır. Merhum eczacımız tarafından ekiplerimize teşekkür edilmiştir. Özellikle belirtmeliyim ki bu dezenfekte işlemlerine ilçemizde bulunan tüm eczaneler de dahildir.

Döğücü, Durmuş'un eczanesinde yapılan dezenfekte çalışması sırasında çekilen fotoğrafı da paylaştı. Sancaktepe Belediyesi'nden yapılan açıklamada Durmuş'un eczanesine 30 Mart ve 6 Nisan tarihlerinde dezenfekte için gidildiği belirtildi.