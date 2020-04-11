O fırının sahibi konuştu! ‘Ekmek kavgası’ dendi, devlet karalandı

İstanbul Bayrampaşa İlçesi'nde dün gece sokağa çıkma ysağının duyurulması ardından bir fırın önünde ekmek kavgası çıktığına dair sosyal medyadaki görüntüler çok konuşulmuştu.

Fakat olayın ekmek kavgası değil bir Trafik kazası sonrası yaşandığı güvenlik kamera görüntülerinin ortaya çıkması ile anlaşıldı.

Ekmek kavgası değil, trafik kazası kavgası | Video

İstanbul Bayrampaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri de kavgaya karışanları belirledi, sonrasında da adli işlem başlatıldı.

SABAH olay yaşandığı iddia edilen fırının sahine ulaştı. Dün akşam saatlerinde trafik kazasından kaynaklanan kavganın ekmek kavgası olarak duyurulmasına tepki gösteren Kandemir Fırının sahibi Osman Kandemir SABAH'a özel açıklamalarda bulundu.

TRAFİKTEN KAVGA ÇIKTI, EKMEKLE ALAKASI YOK

Kandemir olayı şöyle anlattı: "Dün akşam saatlerinde fırının önünde ekmeğin çıkmasını müşterilerimiz bekliyordu. O anda fırının önünde bir trafik kazası oldu. Görüntüleri de yetkili mercilere ulaştırdık. Trafik kazası sonucunda orada iki tarafın kavga etmesinden kaynaklı kavga yaşandı. Fırında bekleyenlerle hiçbir alakası yoktu. Sadece kavga olayı büyüdüğü zaman ekmek sırası bekleyen müşterilerin üzerine doğru kavga gitti. Zaten vatandaşlar hemen kavgayı ayırdı. Sonra Bayrampaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü'nden polisler geldi, kavga edenleri yakalamışlar."

BİLİNÇLİ OLARAK EKMEK KAVGASI DENDİ, DEVLET KARALANDI

Sosyal medyada trafik kavgası görüntülerinin ekmek kavgası olarak sunulduğunu görünce şoke olduğunu ve şaşırdığını söyleyen Kandemir, "Kavga görüntüleri internete düşmüş. Sosyal medyada insanlar ekmek sırasında kavga diye yanlış haberi yaydılar. Devleti resmen karalamaya çalıştılar. Ekmekle alakası olmayan bir kavga ekmeğe mal edildi. Bu olmaması gereken bir şeydi, biz bunu yaşamış olduk. Bu görüntülerin sosyal medyada bilinçli yayıldığını düşünüyorum, devleti karalamak için yapmış oldukları bir şey. Çünkü bir anda, bu kadar tıklanma ve paylaşım olabilir mi?" diye konuştu.

"GERÇEK GÖRÜNTÜLERİ PAYLAŞTIK SESİMİZİ DUYURAMADIK"

Sosyal medyadan trafik kazası sonrası kavga olduğunu duyurmaya çalıştıklarını anlatan fırıncı Kandemir, "Sosyal medyada kavga görüntülerini görünce bizde karşılık vermek istedik. "Ekmek sırasında bekleyenlerle kesinlikle alakası yoktur" diye yazarak trafik kazası videosunun görüntülerini paylaştık. Sosyal medya hesaplarından gerçeği duyurduk hatta müşterilerimiz de duyurdu. Ama o kadar paylaşım alamadık, asılsız paylaşım yapanlara yetişemedik. Onlarınki kadar hızlı paylaşım olmadı ve sesimizi duyuramadık" dedi.