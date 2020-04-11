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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan son dakika açıklaması: 31 Aralık'tan bu yana... Son dakika haberi... Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca, korana virüs tedbirlerinin her koşulda geçerli olduğunu belirterek "Süreci birlikte, sağduyu içinde, başarıyla tamamlayacağız." dedi. Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca, sosyal medya hesabı Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda korona virüsle mücadelede ödün vermemekte kararlı oldukları vurgusu yaparak vatandaşlara uyarıların istisnasız her koşulda geçerli olduğunu hatırlattı. Bakan Koca, şu ifadeleri kullandı: “31 Aralık’tan bu yana sürdürdüğümüz mücadeleden ödün vermemekte kararlıyız. Uyarılarımızın istisnasız her koşulda geçerli olduğunu unutmayın. Süreci birlikte, sağduyu içinde, başarıyla tamamlayacağız. Bu inançtan taviz vermeyelim. Mücadelemizin sonucuna odaklanalım.”

Giriş Tarihi: 11.4.2020 18:32 Güncelleme Tarihi: 11.4.2020 18:57 ABONE OL