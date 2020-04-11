Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan son dakika açıklaması: 31 Aralık'tan bu yana...

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, twitter üzerinden yaptığı açıklamada, "31 Aralık'tan bu yana sürdürdüğümüz mücadeleden ödün vermemekte kararlıyız. Uyarılarımızın istisnasız her koşulda geçerli olduğunu unutmayın. Süreci birlikte, sağduyu içinde, başarıyla tamamlayacağız. Bu inançtan taviz vermeyelim. Mücadelemizin sonucuna odaklanalım" ifadelerine yer verdi.
AYRINTILAR GELİYOR...
31 Aralık'tan bu yana sürdürdüğümüz mücadeleden ödün vermemekte kararlıyız. Uyarılarımızın istisnasız her koşulda geçerli olduğunu unutmayın. Süreci birlikte, sağduyu içinde, başarıyla tamamlayacağız. Bu inançtan taviz vermeyelim. Mücadelemizin sonucuna odaklanalım.— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) April 11, 2020