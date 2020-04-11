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Sokağa çıkma yasağından sonra ilk cezalar kesildi! cezası ne kadar kaç TL?

Dün gece ilan edilen sokağa çıkma yasağının ardından haberleri de peş peşe geliyor! Aralarında İstanbul, İzmir, Ankara, Bursa, Edirne, Tekirdağ, Konya, Balıkesir, Gaziantep gibi şehirlerin bulunduğu 30 büyükşehirde ve Zonguldak şehrinde 11 Nisan ve 12 Nisan günleri için kararı alındı. Sokağa çıkma yasağından muaf olan kişiler arasında; fırınlarda çalışanlar, sağlık çalışanları, su dağıtım firmalarında çalışanlar, gazet ve televizyon kanallarında çalışanlar var. Sokağa çıkma cezası ne kadar? Ülkemizde ilk sokağa çıkma cezası Adana'da kesildi. İşte son dakika haberinin detayları...

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Giriş Tarihi: 11.4.2020 11:38 Güncelleme Tarihi: 11.4.2020 11:41 ABONE OL
Sokağa çıkma yasağından sonra ilk cezalar kesildi! Sokağa çıkma yasağı cezası ne kadar kaç TL?

İçişleri Bakanlığı tarafından getirilen sokağa çıkma yasağına uymayan kişiler hakkında işlem yapılıyor ve ceza kesiliyor. Türkiye'de ilk ceza Adana'da kesildi. Sokağa çıkarak mal almaya gittiğini söyleyen kişiye ceza kesildi. Aynı şekilde Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri de Esenyurt Meydanı'nda uygulama yaptı ve sokağa çıkma cezasına uymayan vatandaşlara da ceza kesildi. Edirne Keşan'da da corona virüs şüphelisi kişi karantina kurallarına uymayarak evden çıkıp işte gitti.

SOKAĞA ÇIKMA CEZASI NE KADAR?

Sokağa çıkma yasağına uymayanlara, 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 282'nci maddesi uyarınca 3 bin 150 TL idari para cezası kesiliyor.

Türk Ceza Kanunu'nun Bulaşıcı Hastalıklara ilişkin Tedbirlere Aykırı Davranma başlıklı 195. maddesinde yer alan "Yetkili makamlarca alınan tedbirlere uymayan kişi iki aydan bir yıla hapis cezası ile cezalandırılır" hükmü uyarınca, işlem başlatılacak.

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Sokağa çıkma yasağından sonra ilk cezalar kesildi! Sokağa çıkma yasağı cezası ne kadar kaç TL?
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