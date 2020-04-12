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Başkonsolos cinayetten 3 hafta önce izne çıkmış

ABDURRAHMAN ŞİMŞEK ABDURRAHMAN ŞİMŞEK Gündem
Nazif KARAMAN Nazif KARAMAN Gündem
Giriş Tarihi: 12.4.2020 ABONE OL
Başkonsolos cinayetten 3 hafta önce izne çıkmış
Gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetiyle ilgili iddianame kabul edildi. İddianamede, Suudi Arabistan İstanbul Başkonsolosluğu çalışanları, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yasin Aktay, gazeteci Turan Kışlakçı'nın da aralarında bulunduğu 54 ismin tanık ve bilgi alma amacıyla ifadesine başvuruldu. İddianameye göre, Kaşıkçı'nın konsolosluğa girdiği andan itibaren, olağanüstü bir hareketlilik oluştu. Suudi Arabistan İstanbul Başkonsolosu Al Katibi'nin, cinayetten 3 hafta önce yıllık izne çıktığı, cinayetten bir gün önceye kadar şehir dışında olduğu ortaya çıktı.
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Başkonsolos cinayetten 3 hafta önce izne çıkmış
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