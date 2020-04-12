Büyükşehirler kontak kapattı

İçişleri Bakanlığınca, 30 büyükşehir ile Zonguldak'ta, il sınırları içinde hafta sonu sokağa çıkma yasağı getirilmesinin ardından büyükşehirlerde yollar ve meydanlar boş kaldı. Sokaklar sessizliğe büründü, bazı şehirlerde güvenlik güçleri helikopterle havadan denetimler yapıldı.



MEYDAN KUŞLARA KALDI

İSTANBUL: Koranavirüsle mücadele kapsamında getirilen 2 günlük sokağa çıkma yasağı nedeniyle İstanbul adeta hayalet şehre dönüştü. Köprüler, ana yollar ve meydanlar boşaldı. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ndeki sakinlik dikkat çekerken Boğaz'da gemi geçişlerinin devam ettiği gözlendi.

ANKARA: Sokağa çıkma yasağına vatandaşlar uydu. Günboyu meydan, cadde ve sokaklarda görevi gereği izin verilenler haricinde kimseye rastlanmadı. Güvenlik güçleri, hizmetlerin aksamaması için her türlü tedbiri alırken, kurulan güvenlik noktalarında izinsiz dışarıya çıkanlar uyarıldı. 15 Temmuz Milli İrade Meydanı ve Ulus Meydanı'nda kuş cıvıltıları haricinde ses duyulmadı.

ANTALYA: Cadde ve sokaklar resmi ve sivil ekipler tarafından denetlendi. Yasağa uymayan 13 kişiye 5 bin 96 lira ceza kesildi. Alman bir turist kafilesi özel izinle havalimanına götürüldü.

TRABZON: Trabzon'da vatandaşlar yasağa uydu, sokaklar boş kaldı. Şehrin meydanı olan Atatürk alanı ve 15 Temmuz Şehitleri ve Hürriyet parkında, yol güzergahlarında görev alan polis ekipleri yasağa rağmen sokağa çıkan vatandaşlara cezai işlem uyguladı.



HELİKOPTERLİ DENETİM

ADANA: Yasak kapsamı dışında olanlar dışında kimse dışarı çıkmadı. Temel ihtiyaçları için çıkan vatandaşları da polis ekipleri uyararak evlerine dönmelerini istedi. Kentin en işlek caddeleri ise sokak hayvanlarına kaldı. Polis havadan helikopterle denetim yaptı.

ZONGULDAK: Caddeler ve sokaklar tamamen boşaldı. Kent hayalet şehre döndü. Fırıncılar mahallelere ekmek dağıtımı yaptı.

KAYSERİ: Tarihi Kayseri Kalesi'nin de bulunduğu ve insan kalabalığının en fazla olduğu Cumhuriyet Meydanı ilk kez bomboş görüntülendi. Yasağı delerek evine 5 kilometre uzaklıktaki fırına ekmek almaya giden vatandaşa para cezası kesildi. Fırınlar evlere ekmek servisi yaptı.

İZMİR: Tarihi Kemeraltı Çarşısı, Kordonboyu gibi vatandaşların uğrak yerleri sessizliğe büründü. Vapur ve tramvayların çalışmadığı kentte otobüs, metro ve İZBAN seferleri, 16.00-18.00 ve 23.00-00.30'da yarım saatte bir yapıldı.

DİYARBAKIR: Diyarbakır'da da cadde, sokak ve meydanlar boş kaldı. Araçları ve sokağa çıkan bazı vatandaşları durduran ekipler, kimlik kontrolü yaptı, insanları evlerinde kalmaları gerektiği konusunda bilgilendirdi. Tarihi Sur ilçesi en sessiz günlerinden birini yaşadı.

VAN: Kent genelinde insan ve araç yoğunluğu en düşük seviyeye ulaştı. Bazı vatandaşlar fırınlardan ekmek aldıktan sonra evlerine döndü.

MARDİN: Yasağının başlamasının ardından sokak ve caddeler boşaldı. Polis, sokağa çıkan bazı vatandaşlar ile araçları durdurup kimlik kontrolü yaptı.

ŞANLIURFA: Kentin en kalabalık meydanlarından olan Topçu Meydanı boş kaldı.

KONYA: Şehir gün boyu sessizliğe büründü.

GAZİANTEP: Polis ekipleri, yasağa rağmen dışarı çıkan vatandaşlara ceza yazdı.



'AMACIMIZ VATANDAŞIMIZI KORUMAK'

İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, sokağa çıkma yasağının Pazar günü akşam saat 24.00 itibarıyla biteceğini belirterek, "Vatandaşlarımızı bir bulaştan korumak için bu adım atılmıştır" dedi. Vatandaşların temel ihtiyaç maddelerine erişiminde bir sıkıntı olmayacak şekilde düzenlemeler olduğunu kaydeden Soylu, "Türkiye, çok uzun zamandan beri bizim 'evde kal' çağrılarımıza uymaktadır. Zaten evde gerekli tedarikler söz konusudur" değerlendirmesini yaptı. Soylu, sokağa çıkma yasağı duyurusu birkaç gün önce yapılması durumunda daha büyük bir telaş olabileceğini düşündüğünü söyledi.

2 BİN 756 KİŞİYE CEZA KESİLDİ

İÇİŞLERİ Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada,q "31 ilimizde toplam 63 milyon 640 bin vatandaşımızın neredeyse tamamı sokağa çıkma yasağı kapsamında evlerinde kalarak alınan karara yüksek bir oranda uyum sağlamıştır. Ancak bazı illerimizde az sayıda da olsa alınan kararlara uymayan vatandaşlarımıza adli ve idari işlem uygulanmıştır. Bu kapsamda sokağa çıkma yasağı başladığı andan itibaren bu kuralı ihlal eden 2 bin 756 kişiye adli/idari işlem gerçekleştirilmiştir. Vatandaşlarımıza, aldığımız tedbirlere göstermiş oldukları duyarlı yaklaşımdan dolayı teşekkür ederiz" denildi.



VEFA DESTEK GRUPLARI İLE FIRINCILAR EKMEK DAĞITTI

SOKAĞA çıkma yasağı bulunan illerde vatandaşlara ekmek dağıtımı vali ve kaymakamlar tarafından yapılan planlama doğrultusunda yapıldı. Başta fırınların kendi araç ve personeli olmak üzere, vefa sosyal destek grubu vasıtasıyla vatandaşlara sorunsuz bir şekilde ulaştırıldı. Vatandaşta fırıncıların numarası mevcut değilse; oda, valilik veya belediyeyi aradıklarında kendilerine yönlendirme yapıldığını ve hemen bir aracın bölgeye gönderildiğini belirten Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı Halil İbrahim Balcı, "Bütün fırınlarımız özveriyle üretim yapıyor. Üretim ve dağıtımda sorun yok" dedi.





Betül USTA-İlhan DEMİRCİOĞLU- Erdoğan ÖZTÜRK - Furkan YAZICI - Hüseyin KAÇAR - Meral YILDIZ - Nezir GÜNEŞ- Özgür ÖZDEMİR - Halit TURAN - Mehmet YILDIRIM- Ali ALTUNTAŞ- Şaban YILMAZZiya RAMOĞLU- Eray ARPAŞİN -Hüseyin CUMALI- Abbas ÇAKAR-Mustafa KAYA/ SABAH