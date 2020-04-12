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kimdir? İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce nereli, kaç yaşında?

Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı’nda Bakan Yardımcılığı görevini yürüten ’ye ilişkin detaylar vatandaşlarımızca merak edilerek Muhterem İnce kimdir, nereli, kaç yaşında? şeklinde sorularla yoğun şekilde araştırılmaya devam ediliyor. İşte İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce’ye ilişkin detaylar…

Giriş Tarihi: 12.4.2020 23:24 Güncelleme Tarihi: 12.4.2020 23:23 ABONE OL
Muhterem İnce kimdir? İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce nereli, kaç yaşında?

T.C İçişleri Bakanlığı'nda Bakan Yardımcısı olarak görev yapan Muhterem İnce ile ilgili bilgiler vatandaşlarımızca arama motorlarında Muhterem İnce kimdir, nereli, kaç yaşında? şeklinde sorularla araştırılmaya devam ediyor. Bakan Yardımcısı, İnce 8 Ağustos 2018 tarihli ve 30503 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı kararıyla İçişleri Bakan Yardımcılığı görevine atanmıştı. İşte Muhterem İnce'ye ilişkin tüm detaylar…

İÇİŞLERİ BAKAN YARDIMCISI MUHTEREM İNCE KİMDİR?

Muhterem İnce, 30 Ağustos 1970 tarihinde Çanakkale'de doğdu.

İlk, orta ve lise (İHL) öğrenimini Balıkesir İli'nin Edremit ilçesinde yaptı. 1993 yılında İstanbul üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesinden mezun oldu. 2000 yılında Kırıkkale Üniversitesi-Sosyal Bilimler Enstitüsü'nde yüksek lisans eğitimini tamamladı.

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Muhterem İnce kimdir? İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce nereli, kaç yaşında?
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